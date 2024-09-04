Cumhurbaşkanı Erdoğan BRICS Zirvesi'ne katılacak

Cumhurbaşkanlığı Kaynakları'ndan Habertürk'ün aktardığına göre, Erdoğan, 22-24 Ekim'de Kazan'da düzenlenecek BRICS Zirvesi'ne katılacak.

Rusya’dan açıklama gelmişti

Türkiye'nin Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın 2009 yılında oluşturduğu BRICS'e üyelik başvurusunda bulunduğuna ilişkin haberlerin ardından bir açıklama da Rusya tarafından geldi.

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, Türkiye'nin BRICS'e dahil olmak için resmi başvuru yaptığını söyledi. Rusya'nın Vladivostok kentinde düzenlenen 9. Doğu Ekonomik Forumu'nda gazetecilere açıklama yapan Yuri Uşakov, "Türkiye tam katılım için başvuruda bulundu, değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

Çelik: Süreç devam ediyor, somut gelişme olursa paylaşırız

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik dün yaptığı basın toplantısında, Türkiye'nin BRICS'e tam üyelik için açık niyetli olduğunu söylemiş, "Süreç devam ediyor, somut gelişme olursa paylaşırız" demişti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından aktarılan son bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20-24 Ekim'de Rusya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek Kazan'daki BRICS Zirvesi'ne katılacağı belirtildi.