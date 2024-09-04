  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan BRICS Zirvesi'ne katılacak
Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan BRICS Zirvesi'ne katılacak

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarının aktardığına göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20-24 Ekim'de Kazan'da düzenlenecek BRICS Zirvesi'ne katılacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Cumhurbaşkanı Erdoğan BRICS Zirvesi'ne katılacak
Takip Et

Cumhurbaşkanlığı Kaynakları'ndan Habertürk'ün aktardığına göre, Erdoğan, 22-24 Ekim'de Kazan'da düzenlenecek BRICS Zirvesi'ne katılacak.

Rusya’dan açıklama gelmişti

Türkiye'nin Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın 2009 yılında oluşturduğu BRICS'e üyelik başvurusunda bulunduğuna ilişkin haberlerin ardından bir açıklama da Rusya tarafından geldi.

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, Türkiye'nin BRICS'e dahil olmak için resmi başvuru yaptığını söyledi. Rusya'nın Vladivostok kentinde düzenlenen 9. Doğu Ekonomik Forumu'nda gazetecilere açıklama yapan Yuri Uşakov, "Türkiye tam katılım için başvuruda bulundu, değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

Çelik: Süreç devam ediyor, somut gelişme olursa paylaşırız

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik dün yaptığı basın toplantısında, Türkiye'nin BRICS'e tam üyelik için açık niyetli olduğunu söylemiş, "Süreç devam ediyor, somut gelişme olursa paylaşırız" demişti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından aktarılan son bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20-24 Ekim'de Rusya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek Kazan'daki BRICS Zirvesi'ne katılacağı belirtildi. 

Kremlin duyurdu: Türkiye BRICS'e tam üyelik başvurusu yaptıKremlin duyurdu: Türkiye BRICS'e tam üyelik başvurusu yaptıGündem
CHP'den Hakan Fidan'a BRICS sorusu: Neden resmi olarak açıklanmadı?CHP'den Hakan Fidan'a BRICS sorusu: Neden resmi olarak açıklanmadı?Gündem
Türkiye’nin BRICS+’ya üye olmasının ihracatımıza muhtemel etkileri ne olur?Türkiye’nin BRICS+’ya üye olmasının ihracatımıza muhtemel etkileri ne olur?
Bloomberg: Türkiye, BRICS'e katılmak için resmen başvuruda bulunduBloomberg: Türkiye, BRICS'e katılmak için resmen başvuruda bulunduGündem

 

Gündem
Bahar ve Nihal Candan hakim karşısında: Dolandırıcılık davasının görülmesine başlandı
Bahar ve Nihal Candan hakim karşısında: Dolandırıcılık davasının görülmesine başlandı
Narin'in köyünde derin sessizlik hakim: 'Amcanın arabasına bilinci kapalı bindirildi'
Narin'in köyünde derin sessizlik hakim: 'Amcanın arabasına bilinci kapalı bindirildi'
Türkiye ile Mısır arasında 17 anlaşma
Türkiye ile Mısır arasında 17 anlaşma
Erdoğan: Türkiye ve Mısır'ın bölgesel barış ve istikrara katkıları hayati önemde
'Türkiye ve Mısır'ın bölgesel barış ve istikrara katkıları hayati önemde'
'Atatürk Orman Çiftliği’nin 104 bin metrekaresi satılık' iddiası hakkında açıklama
'Atatürk Orman Çiftliği’nin 104 bin metrekaresi satılık' iddiası hakkında açıklama
İmamoğlu'dan Vaniköy açıklaması: Bunlar kendilerini aklamaya çalışıyor
İmamoğlu'dan Vaniköy açıklaması: Bunlar kendilerini aklamaya çalışıyor