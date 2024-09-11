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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Bir asker şehit oldu!

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde Piyade Uzman Çavuş Onur Çapan'ın silah kazası sonucu şehit olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi
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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Bir asker şehit oldu!
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde, 11 Eylül 2024 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Onur Çapan, meydana gelen silah kazası sonucu şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.

Bakan Güler'den taziye mesajı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de yayımladığı taziye mesajında, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadesini kullandı.

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