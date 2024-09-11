'Narin' açıklaması gündem olmuştu! Ensarioğlu siyaseti bırakma kararından vazgeçti

Diyarbakır'da çuval içinde cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın soruşturması hakkında konuşurken, "Bilip söylemememiz gereken şeyler var. Çünkü aile de bizim dostlarımız" sözleri tepki çeken AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu'ndan dikkate çeken bir açıklama geldi. Ensarioğlu, siyaseti bırakmayı düşündüğünü açıkladı.

"Siyaseti bırakmayı düşünüyorum"

Galip Ensarioğlu, Sözcü TV’ye yaptığı açıklamada siyaseti bırakmayı düşündüğünü söyleyerek "Siyaseti bırakmayı düşünüyorum, bir müddet dinleneceğim ve konuşmayacağım. Sözlerimi özellikler yurt dışı kaynaklı PKK unsurları ve sosyal medyada dolaşan bir sürü başıboş insan çarpıttı, yargısız infaz yaptılar" dedi.

"Vallahi siyaseti bırakmayı düşünüyorum"

Bu açıklamalarının haberleştirilmesinden kısa süre sonra Ensarioğlu sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak "Vallahi siyaseti bırakmayı düşünüyorum. Özellikle yurt dışı kaynaklı PKK unsurlarının bu işi yayması ama sosyal medyada dolaşan bir sürü başı boş insanın da yargısız infaz yapması. Biz neden siyaset yapıyoruz? Şeref ve haysiyetimiz için. Madem bırakayım siyaseti daha iyi. Böyle bir şey olur mu? Bir müddet dinleneceğim ve konuşmayacağım. Benim birilerini kollama saklama şeyim olabilir mi? Bu kız artık hepimizin kızı.” ifadeleerine yer verdi.