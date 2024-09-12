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KKTC'den ABD-Güney Kıbrıs anlaşmasına tepki: Tarafgir tutumunu sona erdirmeye davet ediyoruz

ABD ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasındaki savunma anlaşması hakkında açıklama yapan KKTC Dışişleri Bakanlığı, "Kıbrıs meselesinde artık açık bir taraf olarak gördüğümüz ABD'yi sağduyu ile hareket etmeye, bölgedeki hassas dengeleri değiştirme çabalarına son vermeye ve Kıbrıs konusundaki tarafgir tutumunu sona erdirmeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
AA
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KKTC'den ABD-Güney Kıbrıs anlaşmasına tepki: Tarafgir tutumunu sona erdirmeye davet ediyoruz
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, ABD ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasında "İkili Savunma İşbirliği Yol Haritası" anlaşmasının imzalanmasına ilişkin, ABD'yi "Kıbrıs konusundaki tarafgir tutumunu sona erdirmeye" çağırdı.

Türk Ajansı Kıbrıs'a (TAK) göre, KKTC Dışişleri Bakanlığı, ABD ile GKRY arasında 10 Eylül'de imzalanan "Savunma İşbirliği Yol Haritası"yla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, ABD'nin son dönemde Rum tarafına artan desteklerine işaret edilerek "ABD Donanmasına ait savaş gemilerinin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne gerçekleştirdiği 'liman ziyaretleri', iki taraf arasındaki 'stratejik ortaklığın' ileriye götürülmesi yönünde atılan adımlar ve ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne uyguladığı silah ambargosunu kaldırma kararının her yıl yenilenmesi, özellikle son dönemde ABD'nin Rum tarafına verdiği yanlı desteğin somut göstergeleridir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Söz konusu "tehlikeli desteğin" Doğu Akdeniz bölgesindeki dengeleri bozacak sonuçlara yol açacağı belirtilen açıklamada, "Kıbrıs meselesinde artık açık bir taraf olarak gördüğümüz ABD'yi sağduyu ile hareket etmeye, bölgedeki hassas dengeleri değiştirme çabalarına son vermeye ve Kıbrıs konusundaki tarafgir tutumunu sona erdirmeye davet ediyoruz." çağrısı yapıldı.

Açıklamada, KKTC'nin, bölgedeki gelişmeler karşısında Kıbrıs Türk halkı aleyhinde oluşabilecek bir tehdit unsuruna karşı her daim hazırlıklı olduğu vurgulanarak "Ana vatan Türkiye ile birlikte gerekli görülebilecek adımları atma hakkımızı saklı tuttuğumuzu da ifade etmek isteriz." ifadesi kullanıldı.

ABD ile GKRY arasında uluslararası güvenlik endişelerine karşı "İkili Savunma İşbirliği Yol Haritası" anlaşmasının imzalandığı duyurulmuştu.

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan açıklamaya göre, Avrupa ve Doğu Akdeniz'in istikrar ve güvenliğinin ABD ile GKRY için "hayati önem taşıdığına" işaret edilmişti.

 

ABD ile GKRY arasında savunma iş birliği yol haritası anlaşması imzalandıABD ile GKRY arasında savunma iş birliği yol haritası anlaşması imzalandıDünya

 

 

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