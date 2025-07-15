Duyan almak için koştu! Fiyata öfkelendiler, 50 ton karpuzu ücretsiz dağıttılar

Tescilli Osmaneli karpuzunda üreteci bu yıl fiyatlardan memnun değil. Çiftçiden 1 liraya alınan karpuzlar marketlerde 10 liraya satılıyor.

Çiftçi ‘aracılara’ isyan ediyor

Hal böyle olurken üretici arada parayı aracıların kazandığı dile getirirken, bu duruma Bilecik Belediyesi bir çözüm buldu.

50 ton karpuz vatandaşa dağıtıldı

Üreticiyle anlaşarak tarladaki mahsulü toplayan Bilecik Belediyesi şehir merkezi ve mahalle konakları önünde vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı. Geçtiğimiz yıl da uygulanan çalışmayla tonlarca karpuz vatandaşlara dağıtılırken aynı zamanda çiftçiye de destek sağlanmış oldu.

Duyan karpuz almak için koştu

Kent merkezinde yapılan dağıtıma belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, belediye ve il genel meclisi üyeleriyle sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı. Yapılan ikramdan duydukları memnuniyeti belirten vatandaşlar Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, belediye başkan yardımcıları ve görevlilere teşekkür etti.