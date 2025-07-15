  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Duyan almak için koştu! Fiyata öfkelendiler, 50 ton karpuzu ücretsiz dağıttılar
Takip Et

Duyan almak için koştu! Fiyata öfkelendiler, 50 ton karpuzu ücretsiz dağıttılar

Bilecik’te tarlada 1 liraya satılan Osmaneli karpuzu, markette 10 liraya çıkınca belediye devreye girdi. Tarlalarda toplanan yaklaşık 50 ton karpuz ‘bedava’ dağıtıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Duyan almak için koştu! Fiyata öfkelendiler, 50 ton karpuzu ücretsiz dağıttılar
Takip Et

Tescilli Osmaneli karpuzunda üreteci bu yıl fiyatlardan memnun değil. Çiftçiden 1 liraya alınan karpuzlar marketlerde 10 liraya satılıyor.

Çiftçi ‘aracılara’ isyan ediyor 

Hal böyle olurken üretici arada parayı aracıların kazandığı dile getirirken, bu duruma Bilecik Belediyesi bir çözüm buldu.

50 ton karpuz vatandaşa dağıtıldı

Üreticiyle anlaşarak tarladaki mahsulü toplayan Bilecik Belediyesi şehir merkezi ve mahalle konakları önünde vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı. Geçtiğimiz yıl da uygulanan çalışmayla tonlarca karpuz vatandaşlara dağıtılırken aynı zamanda çiftçiye de destek sağlanmış oldu.

Duyan karpuz almak için koştu

Kent merkezinde yapılan dağıtıma belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, belediye ve il genel meclisi üyeleriyle sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı. Yapılan ikramdan duydukları memnuniyeti belirten vatandaşlar Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, belediye başkan yardımcıları ve görevlilere teşekkür etti.

Uzmanlar uyardı: Altın fiyatı TL bazında yatay seyre girebilirUzmanlar uyardı: Altın fiyatı TL bazında yatay seyre girebilirEkonomi
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş ödemeleri başladı: İşte tahsis numarasına göre ödeme takvimiSSK ve Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş ödemeleri başladı: İşte tahsis numarasına göre ödeme takvimiEkonomi
İnci kefali av yasağı bitiyor! Balıkçılar 'Vira bismillah' diyecekİnci kefali av yasağı bitiyor! Balıkçılar 'Vira bismillah' diyecekEkonomi
Gündem
Dışişleri Bakanlığı'ndan kritik Suriye açıklaması: Saldırılar derhal sonlandırılmalı
Dışişleri Bakanlığı'ndan kritik Suriye açıklaması: Saldırılar derhal sonlandırılmalı
PKK'dan süreç açıklaması: Somut adım atılmazsa silah bırakma devam etmeyecek
PKK'dan süreç açıklaması: Somut adım atılmazsa silah bırakma devam etmeyecek
CHP'li Zeybek'ten Milli Eğitim Bakanı Tekin'e sert tepki: Biz CHP olarak halkımıza hakaret etmiyoruz; halkımıza hizmet ediyoruz
Zeybek'ten Bakan Tekin'e sert tepki: Biz CHP olarak halkımıza hakaret etmiyor; hizmet ediyoruz
Valilik duyurdu: Giresun'da denize girmek yasaklandı
Valilik duyurdu: Giresun'da denize girmek yasaklandı
İstanbul’un göbeğinde uzun namlulu çatışma! Yaralılar var (Video)
SON DAKİKA: İstanbul’un göbeğinde uzun namlulu çatışma! Yaralılar var (Video)
Türkiye kıyılarında köpekbalığı sayısı artıyor mu?
Türkiye kıyılarında köpekbalığı sayısı artıyor mu?