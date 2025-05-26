CHP'li Bulut: Diyanet görevlisi Mehmetalioğlu hakkında derhal soruşturma başlatılmalı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bir Diyanet görevlisinin, Volkan Konak ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında kullandığı ifadelere tepki gösterdi.

"Hukuk devleti görevini yapmalı, derhal soruşturma başlatılmalıdır"

Burhanettin Bulut, paylaşımında şu ifadeleri kaydetti:

''Volkan Konak için 'gebermiş' diye kin kusan hadsiz, şimdi de Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’i tehdit etmiş. Diyanet’te görev yapan birinin ağzından çıkan sözler sadece rezillik değil, aynı zamanda nefret suçudur. Cirmi kadar yer yakacak olan zat, bırakın dini, insanlığı bile temsil edemez. Bu cüreti nereden bulduğunu çok iyi biliyoruz. Bu saldırgan dil, kamu görevlilerini iktidarın trolü haline getiren yönetim anlayışının, nefretin ve kutuplaşmanın ürünüdür. Hukuk devleti görevini yapmalı, derhal soruşturma başlatılmalıdır."

Sanatçı Volkan Konak'ın ölümüne ilişkin sosyal medyadan "Sahnede gebermiş" ifadelerini kullanan Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu, Kocaeli'ye vaiz olarak atandığını duyurmuş, kendisiyle ilgili tepkiler üzerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik ifadeler kullanmıştı.