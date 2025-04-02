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CHP’li Özgür Çelik'ten dikkat çeken açıklama: 'Yapay zeka' ile sahte görüntüler yayınlanacak

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, katıldığı programda, CHP'nin önde gelen isimleri hakkında "yapay zeka" ile oluşturulmuş sahte telefon konuşmaları ve görüntülerinin servis edilebileceği duyumlarını aldığını açıkladı.

Haber Merkezi
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CHP’li Özgür Çelik'ten dikkat çeken açıklama: 'Yapay zeka' ile sahte görüntüler yayınlanacak
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP'nin önde gelen siyasetçileri hakkında yapay zeka kullanılarak bazı videoların ve ses kayıtlarının servis edilebileceği duyumları aldığını açıkladı.

Çelik, programda aldığı bir duyum üzerine, CHP'li siyasetçilerle ilgili olarak yapay zeka ile oluşturulmuş sahte telefon konuşmaları ve görüntülerin servis edilebileceğini belirtti.

Ses kayıtları yayınlayacaklar

Konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi yeni bir şey duyuyoruz. Hem de bir iki noktadan duydum. İnsanlar gelip bana dediler ki, 'Sizin partinizdeki önemli siyasi aktörlerle ilgili yapay zeka üzerinden söylenmeyen sözleri söylemiş gibi gösterecekler.' Bunu biraz düşündüm. Yapabilirler mi? Yapabilirler. 2023 seçimlerinden önce montaj videolar üzerinden terör örgütleriyle CHP'yi ilişkilendirenler, sonra da çıkıp televizyon programında o montajı itiraf edenler her şeyi yapabilirler."

"Tarihe not olsun"

Çelik, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Tarihe bir not olsun. Yarın Cumhuriyet Halk Partisi'nin önde gelen aktörleriyle ilgili ya da Türkiye siyasetinin önemli aktörleriyle ilgili bir takım telefon konuşmaları, bir takım görüntüler vs servis edilebilir."

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