Bakırhan: Toplumun Öcalan’la buluşmasını sağlayacak adımlar atılmalı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisince Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda düzenlenen "Gençlik Buluşması"na katıldı.

Daha sonra Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsünce merkez Yenişehir ilçesindeki bir otelde düzenlenen "Çözüm Süreci Aktörler ve Dinamikler Yuvarlak Masa Toplantısı"na iştirak eden Bakırhan, burada yaptığı konuşmada, 1 Ekim 2024'te yeni bir süreç başladığını, bu süreci önemsediklerini söyledi.

"Hiç çekinmeden kendi evimizde çözüm arıyorum diyorum."

Diyarbakır'ın bu sürece ilişkin barış taleplerinin önemsenmesi gerektiğini belirten Bakırhan, "İlişkiler demokratik ve barışçıl bir zeminde yürürse Türkiye ve Türkiye demokrasisi büyür. Onun için Türkiye çözümünü önemsiyoruz. Türkiye'nin son 50 yıllık tüm enerjisini ve ekonomisini emen, Türkiye'nin birçok anlamda büyük zararlara uğradığı bu sorunun çözüm yeri kendi evimizdir. Türkiye hepimizin evidir, hepimizindir. Türkiye sadece Türklerin değil, Türkiye'de yaşayan başta Kürtler olmak üzere bütün halkların ve inançlarındır. Onun için hiç çekinmeden kendi evimizde çözüm arıyorum diyorum." dedi.

Bakırhan, sürecin başarıya ulaşması için herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini, ortak bir akılla bu meselenin çözülebileceğine inandığını dile getirdi.

Destek yüzde 60 civarında

"İlk kez böyle bir süreç toplumdan bu kadar büyük bir rıza alıyor. Siyasi partiler başta olmak üzere Türkiye toplumunun hatırı sayılır kesimi, en son yapılan anketlere göre yüzde 60 civarında bu süreci destekliyor." ifadesini kullanan Bakırhan, bunun çok önemli ve kıymetli olduğunu belirtti.

Sürece ilişkin soru üzerine Bakırhan, "Onun için bence biraz bu zaman meselesini sorun yapmamak ama çok da uzatmamak gerekiyor." dedi.

"Toplumun Öcalan’la buluşmasını sağlayacak adımlar atılmalı"

Bakırhan, silah bırakma ve fesih kongresinin neden geciktiği ve atılması gereken ilk adımın ne olması gerektiğine ilişkin bir soru üzerine Evet, ilk adım ne olmalı? Elbette bu süreci yürüten Öcalan’ın düşüncelerinin ve çalışmalarının toplumla; toplumun da Öcalan’la buluşmasını sağlayacak adımlar atılmalıdır. Bu çok önemlidir. Yani burada adımları tek tek sıralamaya gerek yok. Kongreye gelirsek, zaten örgüt bir açıklama yaptı ve Öcalan’ın çağrısına uyacaklarını belirtti. Tabii ki Kürtler partilerine ve Öcalan’a güvenecektir. Çünkü henüz ortada somut bir adım yok. İnsanların güvenebileceği, ikna edici adımlar atılmış değil. Bu nedenle tüm kaygılara rağmen süreci başlatan kişiye inanmak ve güvenmek bence doğal, doğru ve kıymetli bir şeydir. Zaten bizi bugüne kadar tüm fırtınalara rağmen ayakta tutan da birbirimize olan güvenimizdir. Sevindirici olan şu ki, Kürt tarafı yekpare, doğru bir yerde, bu sürece inanan ve sürecin sorumluluklarını yerine getirmeye çalışan büyük bir çaba ve gayret içindedir.” dedi.