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Kutsal topraklarda vefat eden Türk hacı sayısı 14 oldu

2025 Hac organizasyonunda, 29 Nisan’dan bu yana kutsal topraklarda hayatını kaybeden Türk hacı adayı sayısı 14’e ulaştı.

Haber Merkezi
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Kutsal topraklarda vefat eden Türk hacı sayısı 14 oldu
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Kutsal topraklarda hac ibadetini yerine getiren Türk vatandaşlarından 14’ü hayatını kaybetti. 

2 milyon Müslüman hacı oldu

Dünyanın çeşitli ülkelerinden mübarek topraklara gelen yaklaşık 2 milyon Müslüman hacı oldu. Arafat'ta vakfe durup güneş battıktan sonra otobüslerle Müzdelife'ye geçerek vakfe duası yapan, kafileler halinde yaklaşık 3,5 kilometrelik yolu yürüyerek geldikleri Cemerat'taki büyük şeytan olarak ifade edilen "Akabe Cemresi"ne 7 taş atan Müslümanlar, ardından uzun bir yürüyüşle ulaştıkları Kabe'de ziyaret tavafı ve sa'yi gerçekleştirerek tıraş olduktan sonra ihramdan çıkıp hacı oldular.

Hayatını kaybeden Türk sayısı 14'e ulaştı

Türkiye'den ilk kafilenin 29 Nisan'da yola çıkışıyla başlayan 2025 yılı hac organizasyonunda hayatını kaybeden Türk vatandaşı sayısı 14'e yükseldi. Vefat eden hacı adaylarının ölüm nedenlerinin büyük bölümünü, kalp damar hastalıkları ve enfeksiyona bağlı hastalıkların oluşturduğu öğrenildi.

Vefat edenler Mina'daki kabristanlığa defnedilirken, isteyen aileler cenazelerini Türkiye’ye götürdü.

91 bin 196 muayene gerçekleştirildi

Öte yandan, 2025 yılı hac organizasyonunda Diyanet İşleri Başkanlığınca kutsal topraklarda sağlanan sağlık hizmeti kapsamında 91 bin 196 muayene yapıldı.

2025 Hac sezonunda Mekke ve Medine'deki sağlık ocaklarında 48 bin 497, Mekke Hastanesinde ise 42 bin 699 olmak üzere bugüne kadar toplam 91 bin 196 muayene ve tedavi işlemi gerçekleştirildi.

Ayrıca Arafat'ta Sahra Hastanesi'nde de 1030 hacıya muayene hizmeti verildi. Mekke Hastanesinde 15, Suud hastanelerinde ise 25 hastanın tedavisi devam ediyor.

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