CHP’li Sarıgül ile polis arasında arbede çıktı!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Erzincan ziyareti öncesinde, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül’ün VİP salonuna alınmaması gerginliğe yol açtı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yurt gezileri çerçevesinde gerçekleştireceği Erzincan ziyareti öncesinde, Erzincan Havalimanı'nda CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ile polisler arasında gerginlik yaşandı. Arbede sonrası Sarıgül, VİP salonuna giriş yaptı.
Kısa süreli gerginlik yaşandı
CHP’li vekil Mustafa Sarıgül’ün VİP salonuna alınmaması üzerine partililerle polisler arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Polislerle CHP’liler arasında çıkan kısa süreli gerginliğin ardından Sarıgül VİP salonuna girebildi.