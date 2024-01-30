CHP'nin İzmir adayları belli oldu: 19 ilçede değişiklik
Yerel seçimler için aday belirleme çalışmalarını sürdüren CHP'nin İzmir Büyükşehir adayı Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay olurken, 22 ilçe belediyesinde mevcut başkanlardan sadece üçü yeniden aday gösterildi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yönetim Kurulu, dün belediye başkan adaylarını açıklamak üzere toplandı. Yaklaşık üç saat süren toplantının ardından, İzmir’in büyükşehir ve ilçe belediye başkan adayları Parti Meclisine iletildi. Parti Meclisi toplantısının ardından da, büyükşehir ve 30 ilçe adayı açıklandı. Büyükşehir adayı, mevcut Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay olurken, Selçuk, Dikili ve Seferihisar'da mevcut başkanlarla devam kararı alındı. Büyükşehir ve 19 ilçe belediyesinde ise mevcut başkanların yerine yenileri gösterildi.
9 ilçeye kadın aday
9 ilçede ise kadın adaylar yer aldı. Mevcut Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, tekrar Selçuk’tan aday gösterilirken, Teknik Direktör Mustafa Denizli’nin kızı Lal Denizli Çeşme’den, 2018 genel seçimlerinde İYİ Parti’den milletvekili adayı olan Behiye Yıldız da Karşıyaka’dan öne çıkan kadın adaylar arasında yer aldı.
CHP’nin İzmir’deki aday listesi ise şu şekilde:
İzmir Büyükşehir - Cemil Tugay
Aliağa - Çağatay Güç
Balçova - Onur Yiğit
Bayındır - Davut Sakarsu
Bayraklı - İrfan Önal
Bergama - Tanju Çelik
Beydağ -Şakir Başaran
Bornova - Ömer Eşki
Buca - Görkem Duman
Çeşme - Lal Denizli
Çiğli - Uygar Yıldırım
Dikili -Adil Kırgöz
Foça - Saniye Bora Fıçı
Gaziemir - Ünal Işık
Güzelbahçe - Mustafa Günay
Karabağlar - Emine Helil İnay Kınay
Karaburun - Nurşen Balcı
Karşıyaka - Behice Yıldız İşçimenler Ünsal
Kemalpaşa - Mehmet Türkmen
Kınık - Sema Bodur
Kiraz - Nasuh Coşkun
Konak - Nilüfer Çınarlı Mutlu
Menderes - İlkay Çiçek
Menemen - Deniz Karakurt
Narlıdere - Erman Uzun
Ödemiş - Mustafa Turan
Seferihisar - İsmail Yetişkin
Selçuk - Filiz Ceritoğlu Sengel
Tire - Hayati Okuroğlu
Torbalı - Övünç Demir
Urla - Selçuk Balkan