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Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 1 Nisan 2024 pazartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Merakla beklenen 1 Nisan 2024 tarihli Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından saat 21.30’da açıklandı. Çekilişte 6 bilen olmadı ve 229.576.376,18  TL devretti. İşte 1 Nisan 2024 pazartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları…

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Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 1 Nisan 2024 pazartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları
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1 Nisan Sayısal Loto sonuçları 

1 Nisan 2024 pazartesi günü gerçekleşen çekiliş sonrası Sayısal Loto sonuçları erişime açıldı. Çekilişte 6 bilen çıkmayınca tam
229.576.376,18  TL devretti. İşte kazanan numaralar:

06 – 19 – 46 – 49 – 59 – 64 – Joker 34 – SüperStar 06

Kazanan kategoriler

 Kategori                Kazanan kişi sayısı             İkramiye tutarı

         6                               Devir                            229.576.376,18 ₺

       5+1                                  0                                        0,00 ₺

         5                                    4                                  321.139,35 ₺

         4                                  239                                  5.374,70 ₺

         3                                9.225                                   348,10 ₺

         2                             138.229                                   34,80 ₺

SüperStar kazanan kategoriler

Kategori                 Kazanan kişi sayısı            İkramiye tutarı

6+SüperStar                          0                                        0,00 ₺

5+1+SüperStar                      0                                        0,00 ₺

5+SüperStar                          0                                        0,00 ₺

4+SüperStar                          2                                   268.735,00 ₺

3+SüperStar                         47                                   34.810,00 ₺

2+SüperStar                        452                                    500,00 ₺

1+SüperStar                       2.827                                   50,00 ₺

0+SüperStar                       5.991                                   25,00 ₺