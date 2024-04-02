Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 1 Nisan 2024 pazartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları
Merakla beklenen 1 Nisan 2024 tarihli Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından saat 21.30’da açıklandı. Çekilişte 6 bilen olmadı ve 229.576.376,18 TL devretti. İşte 1 Nisan 2024 pazartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları…
1 Nisan Sayısal Loto sonuçları
1 Nisan 2024 pazartesi günü gerçekleşen çekiliş sonrası Sayısal Loto sonuçları erişime açıldı. Çekilişte 6 bilen çıkmayınca tam
229.576.376,18 TL devretti. İşte kazanan numaralar:
06 – 19 – 46 – 49 – 59 – 64 – Joker 34 – SüperStar 06
Kazanan kategoriler
Kategori Kazanan kişi sayısı İkramiye tutarı
6 Devir 229.576.376,18 ₺
5+1 0 0,00 ₺
5 4 321.139,35 ₺
4 239 5.374,70 ₺
3 9.225 348,10 ₺
2 138.229 34,80 ₺
SüperStar kazanan kategoriler
Kategori Kazanan kişi sayısı İkramiye tutarı
6+SüperStar 0 0,00 ₺
5+1+SüperStar 0 0,00 ₺
5+SüperStar 0 0,00 ₺
4+SüperStar 2 268.735,00 ₺
3+SüperStar 47 34.810,00 ₺
2+SüperStar 452 500,00 ₺
1+SüperStar 2.827 50,00 ₺
0+SüperStar 5.991 25,00 ₺