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Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 17 Nisan 2024 çarşamba Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Merakla beklenen 17 Nisan 2024 tarihli Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından saat 21.30’da açıklandı. Çekilişte 6 bilen olmadı ve 255.232.928,18 TL devretti. İşte 17 Nisan 2024 çarşamba Sayısal Loto çekiliş sonuçları…

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Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 17 Nisan 2024 çarşamba Sayısal Loto çekiliş sonuçları
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17 Nisan Sayısal Loto sonuçları 

17 Nisan 2024 çarşamba günü gerçekleşen çekiliş sonrası Sayısal Loto sonuçları erişime açıldı. Çekilişte 6 bilen çıkmayınca tam
255.232.928,18 devretti. İşte kazanan numaralar:

16 – 23 – 24 – 41 – 63 – 85 – Joker 39 – SüperStar 52

Kazanan kategoriler

   Kategori            Kazanan kişi sayısı              İkramiye tutarı

         6                               Devir                           255.232.928,18 ₺

       5+1                                 0                                        0,00 ₺

         5                                   2                                  756.016,55 ₺

         4                                 319                                  4.739,90 ₺

         3                              11.452                                  330,05 ₺

         2                             165.898                                  34,15 ₺

SüperStar kazanan kategoriler

Kategori                   Kazanan kişi sayısı            İkramiye tutarı

6+SüperStar                             0                                    0,00 ₺

5+1+SüperStar                         0                                    0,00 ₺

5+SüperStar                             0                                     0,00 ₺

4+SüperStar                             1                                236.995,00 ₺

3+SüperStar                            37                                33.005,00 ₺

2+SüperStar                           438                                  500,00 ₺

1+SüperStar                         2.855                                  50,00 ₺

0+SüperStar                         5.905                                  25,00 ₺