Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 17 Nisan 2024 çarşamba Sayısal Loto çekiliş sonuçları
Merakla beklenen 17 Nisan 2024 tarihli Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından saat 21.30’da açıklandı. Çekilişte 6 bilen olmadı ve 255.232.928,18 TL devretti. İşte 17 Nisan 2024 çarşamba Sayısal Loto çekiliş sonuçları…
17 Nisan Sayısal Loto sonuçları
17 Nisan 2024 çarşamba günü gerçekleşen çekiliş sonrası Sayısal Loto sonuçları erişime açıldı. Çekilişte 6 bilen çıkmayınca tam
255.232.928,18 devretti. İşte kazanan numaralar:
16 – 23 – 24 – 41 – 63 – 85 – Joker 39 – SüperStar 52
Kazanan kategoriler
Kategori Kazanan kişi sayısı İkramiye tutarı
6 Devir 255.232.928,18 ₺
5+1 0 0,00 ₺
5 2 756.016,55 ₺
4 319 4.739,90 ₺
3 11.452 330,05 ₺
2 165.898 34,15 ₺
SüperStar kazanan kategoriler
Kategori Kazanan kişi sayısı İkramiye tutarı
6+SüperStar 0 0,00 ₺
5+1+SüperStar 0 0,00 ₺
5+SüperStar 0 0,00 ₺
4+SüperStar 1 236.995,00 ₺
3+SüperStar 37 33.005,00 ₺
2+SüperStar 438 500,00 ₺
1+SüperStar 2.855 50,00 ₺
0+SüperStar 5.905 25,00 ₺