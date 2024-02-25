  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 24 Şubat 2024 cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları
Takip Et

Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 24 Şubat 2024 cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Merakla beklenen 24 Şubat 2024 tarihli Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından saat 21.30’da açıklandı. Çekilişte 6 bilen olmadı ve büyük ikramiye devretti. İşte 24 Şubat 2024 cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 24 Şubat 2024 cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları
Takip Et

24 Şubat Sayısal Loto Sonuçları 

24 Şubat 2024 cumartesi günü gerçekleşen çekiliş sonrası Sayısal Loto sonuçları erişime açıldı. Çekilişte 6 bilen çıkmayınca tam 175.653.856,07 TL devretti. İşte kazanan numaralar:

37 – 69 – 71 – 74 – 77 – 88 – joker 54 – SüperStar 22

Kazanan kategoriler

Kategori          Kazanan kişi sayısı          İkramiye Tutarı

        6                                Devir                        175.653.856,07 ₺

      5+1                                  1                            2.583.458,70 ₺

        5                                    6                              264.970,10 ₺

        4                                  396                              4.014,65 ₺

        3                               11.824                              336,10 ₺

        2                              165.627                              35,95 ₺

 

SüperStar kazanan kategoriler

Kategori          Kazanan kişi sayısı          İkramiye tutarı

6+SüperStar                          0                                      0,00 ₺

5+1+SüperStar                      0                                      0,00 ₺

5+SüperStar                          0                                       0,00 ₺

4+SüperStar                          0                                       0,00 ₺

3+SüperStar                         32                                  33.610,00 ₺

2+SüperStar                        473                                   500,00 ₺

1+SüperStar                      2.653                                   50,00 ₺

0+SüperStar                      6.369                                   25,00 ₺