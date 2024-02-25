Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 24 Şubat 2024 cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları
Merakla beklenen 24 Şubat 2024 tarihli Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından saat 21.30’da açıklandı. Çekilişte 6 bilen olmadı ve büyük ikramiye devretti. İşte 24 Şubat 2024 cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları...
24 Şubat Sayısal Loto Sonuçları
24 Şubat 2024 cumartesi günü gerçekleşen çekiliş sonrası Sayısal Loto sonuçları erişime açıldı. Çekilişte 6 bilen çıkmayınca tam 175.653.856,07 TL devretti. İşte kazanan numaralar:
37 – 69 – 71 – 74 – 77 – 88 – joker 54 – SüperStar 22
Kazanan kategoriler
Kategori Kazanan kişi sayısı İkramiye Tutarı
6 Devir 175.653.856,07 ₺
5+1 1 2.583.458,70 ₺
5 6 264.970,10 ₺
4 396 4.014,65 ₺
3 11.824 336,10 ₺
2 165.627 35,95 ₺
SüperStar kazanan kategoriler
Kategori Kazanan kişi sayısı İkramiye tutarı
6+SüperStar 0 0,00 ₺
5+1+SüperStar 0 0,00 ₺
5+SüperStar 0 0,00 ₺
4+SüperStar 0 0,00 ₺
3+SüperStar 32 33.610,00 ₺
2+SüperStar 473 500,00 ₺
1+SüperStar 2.653 50,00 ₺
0+SüperStar 6.369 25,00 ₺