  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 3 Nisan 2024 çarşamba Sayısal Loto çekiliş sonuçları
Takip Et

Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 3 Nisan 2024 çarşamba Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Merakla beklenen 3 Nisan 2024 tarihli Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından saat 21.30’da açıklandı. Çekilişte 6 bilen olmadı ve 232.971.201,18 TL devretti. İşte 3 Nisan 2024 çarşamba Sayısal Loto çekiliş sonuçları…

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 3 Nisan 2024 çarşamba Sayısal Loto çekiliş sonuçları
Takip Et

3 Nisan Sayısal Loto sonuçları 

3 Nisan 2024 çarşamba günü gerçekleşen çekiliş sonrası Sayısal Loto sonuçları erişime açıldı. Çekilişte 6 bilen çıkmayınca tam
232.971.201,18 TL devretti. İşte kazanan numaralar:

08 – 21 – 27 – 45 – 70 – 82 – Joker 85 – SüperStar 59

Kazanan kategoriler

 Kategori                Kazanan kişi sayısı             İkramiye tutarı

       6                                      Devir                        232.971.201,18 ₺

      5+1                                        0                                   0,00 ₺

        5                                          1                              1.392.748,70 ₺

        4                                       275                               5.064,50 ₺

        3                                     10.234                             340,20 ₺

        2                                    155.648                            33,55 ₺

SüperStar kazanan kategoriler

Kategori                 Kazanan kişi sayısı            İkramiye tutarı

6+SüperStar                          0                                        0,00 ₺

5+1+SüperStar                      0                                        0,00 ₺

5+SüperStar                          0                                        0,00 ₺

4+SüperStar                          1                                   253.225,00 ₺

3+SüperStar                         30                                  34.020,00 ₺

2+SüperStar                        402                                    500,00 ₺

1+SüperStar                       2.611                                    50,00 ₺

0+SüperStar                       5.731                                   25,00 ₺