Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 3 Nisan 2024 çarşamba Sayısal Loto çekiliş sonuçları
Merakla beklenen 3 Nisan 2024 tarihli Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından saat 21.30’da açıklandı. Çekilişte 6 bilen olmadı ve 232.971.201,18 TL devretti. İşte 3 Nisan 2024 çarşamba Sayısal Loto çekiliş sonuçları…
3 Nisan Sayısal Loto sonuçları
3 Nisan 2024 çarşamba günü gerçekleşen çekiliş sonrası Sayısal Loto sonuçları erişime açıldı. Çekilişte 6 bilen çıkmayınca tam
232.971.201,18 TL devretti. İşte kazanan numaralar:
08 – 21 – 27 – 45 – 70 – 82 – Joker 85 – SüperStar 59
Kazanan kategoriler
Kategori Kazanan kişi sayısı İkramiye tutarı
6 Devir 232.971.201,18 ₺
5+1 0 0,00 ₺
5 1 1.392.748,70 ₺
4 275 5.064,50 ₺
3 10.234 340,20 ₺
2 155.648 33,55 ₺
SüperStar kazanan kategoriler
Kategori Kazanan kişi sayısı İkramiye tutarı
6+SüperStar 0 0,00 ₺
5+1+SüperStar 0 0,00 ₺
5+SüperStar 0 0,00 ₺
4+SüperStar 1 253.225,00 ₺
3+SüperStar 30 34.020,00 ₺
2+SüperStar 402 500,00 ₺
1+SüperStar 2.611 50,00 ₺
0+SüperStar 5.731 25,00 ₺