Çorum'da evden tam beş kamyon çöp çıktı!

Çorum Ulukavak Mahallesi'ndeki bir evde kötü kokular gelmesi üzerine mahalle sakinleri belediyeye ihbarda bulundu. Evde inceleme yapan Zabıta Müdürlüğü ekipleri tüm evin çöple dolduğunu gördü.

Ekipler evde çalışma başlattı

Müstakil evin çöp yığınıyla dolu olduğu fark eden ekipler, temizlik işleri müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle evde çalışma yaptı. Ekipler çöp evden eski ev eşyaları, tekstil ve plastik malzeme gibi artıklardan oluşan 5 kamyon çöp çıkardı.