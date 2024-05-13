Çorum'da evden tam beş kamyon çöp çıktı!
Çorum'da belediye ekipleri ihbar üzerine müstakil bir eve giderek inceleme yaptı. Ekipler evde çok sayıda çöp biriktirildiğini görünce harekete geçti. Evden beş kamyon çöp çıkarıldı.
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Çorum Ulukavak Mahallesi'ndeki bir evde kötü kokular gelmesi üzerine mahalle sakinleri belediyeye ihbarda bulundu. Evde inceleme yapan Zabıta Müdürlüğü ekipleri tüm evin çöple dolduğunu gördü.
Ekipler evde çalışma başlattı
Müstakil evin çöp yığınıyla dolu olduğu fark eden ekipler, temizlik işleri müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle evde çalışma yaptı. Ekipler çöp evden eski ev eşyaları, tekstil ve plastik malzeme gibi artıklardan oluşan 5 kamyon çöp çıkardı.