Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem bölgesinde 650 bin konut inşa edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman Yeni Afet Konutları Temel Atma Töreni'ne katıldı. Adıyaman'da inşa edilecek konut sayısının yaklaşık 50 bini, köy evi sayısının ise 23 bin 640'ı bulacağını açıklayan Erdoğan, şunları kaydetti: “Yapım sürecini başlattığımız konut ve köy evi sayısı 56 bin 323'e ulaştı. İster il ve ilçe merkezlerinde, ister köylerde olsun evi yıkılan veya kullanılamaz hale gelen hiçbir Adıyamanlı kardeşimizi mağdur etmeyeceğiz. Ödemeler ve destekler göz önüne alındığında devlet, deprem konutlarını vatandaşlarına hibe seviyesinde bir usulle teslim ediyor. 3 bini Adıyaman'da olmak üzere 14 bin 600 küçük sanayi dükkanını inşa ederek esnaf ve sanatkarlarımıza, işletmecilerimize teslim edeceğiz.”

“Konteyner sayısını 100 bine çıkaracağız”

Depremden hasar alan illerin tamamında konteyner sayısını 100 bine çıkaracaklarını söyleyen Erdoğan, “Hasarsız ve az hasarlı evler yavaş yavaş kullanılmaya başlandı. Yapım sürecini başlattığımız konut ve köy evi sayısı 56 bin 323'e ulaştı. Deprem bölgesinde toplamda 650 bin olmak üzere ilk bir yılda 319 bin konut ve köy evini teslim edeceğiz. Aylık 3 bin ila 5 bin TL arasında kira desteği yapılıyor.” şeklinde konuştu.

Erdoğan, devamında şunları söyledi: “Milletimizi yalan bilgilerle yanıltmaya çalışanlar var. Bu mübarek Ramazan ayında yalan yanlış haberlerle Bay Kemal "Biz geleceğiz. Sonra da her şey bedava" diyor. Birilerinin devletin ne yaptığından haberi yok. 11 tane Büyükşehir belediyen var. Büyükşehir belediyelerin buralara ulaştılar mı? AK Partili belediyeler ilk günden beri buradalar. 14 Mayıs'ta bunun hesabını sormaya var mıyız?”