Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Depremzede gençlere üniversitelerde ek kontenjan

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Adana'da düzenlenen mitinge katıldı. Erdoğan konuşmasında, Adanalıları kebap ve şalgamdan çok sevdiğini, kebap ve şalgamdan bahsetmeyeceğini, bu işi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik'e bıraktığını söyledi.

Adanalıların mert olduğunu, yanlışa düşmeyeceğini, vefasının büyük olduğunu ifade eden Erdoğan, "Adanalılar reisini üzmez. Bu millet akıllıdır, malum kişileri getirmez başa" diye konuştu.

Erdoğan, Aydın mitingine 65 bin kişinin katıldığını, resmi rakamlara göre Adana'da 80 bin kişinin miting alanında olduğunu belirtti.

Adana'da dün Millet İttifakı'nın aynı yerde miting yaptığını anımsatan Erdoğan, "Ne yaptılar? Adanalı işini bilir diyorum. İnşallah haftaya pazar günü biz Ankara'dan balkon konuşması yaparken Adana da buradan yapacak" ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Adana ile birlikte 11 ilde hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle yad eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rabb'imden ülkemizi her türlü afetten, kazadan, beladan muhafaza eylemesini niyaz ediyorum. Depremin hemen ardından 8 Şubat'ta Adana'daydım. Depremde ağır can kaybı ve yıkım yaşayan 11 ilimizin her birini defalarca ziyaret ettim. Hem milletimizle dayanışmamızı gösterdik hem çalışmaları yerinde takip ettik hem de bundan sonraki işlerin planlamasını sizlerle beraber yaptık. Şehirlerimizi ayağa kaldıracak inşa ve ihya faaliyetlerini dünyada eşi benzeri görülmemiş bir hızla yürütüyoruz. Enkazları tamamen kaldırdık.

837 bin çadırın yanı sıra 100 bin konteynerin kurulumunu tamamladık. Ayrıca 142 bin konut ve köy evinin inşa sürecini başlatırken 59 bininin de temelini attık. Bizde laf yok, icraat var. Onlar konuşur. Deprem bölgesinde 650 bin yeni konut yapacak, bunun 319 binini de 1 yıl içinde teslim edeceğiz."

Erdoğan, Adana'nın depremi nispeten daha az can kaybı ve hasarla atlatan bir şehir olduğunu dile getirdi.

Adana'da sadece depremin yol açtığı yıkımları telafi etmeyi değil, gelecekte yaşanabilecek afetleri de dikkate alarak daha kapsamlı bir kentsel dönüşüm planladıklarına dikkati çeken Erdoğan, şunları söyledi:

"Muhalefet, kentsel dönüşümden anlamaz, böyle bir şeyi de kabul etmez ama biz geleceğe hazırlığımızı yapıyoruz. İnşallah, Adana'yı burada yaşayan her bir kardeşimin, güven ve huzurla evlerinde oturduğu bir yer haline getireceğiz. Bunun için sizden biraz sabır, biraz da destek istiyoruz. Çünkü bu büyük yükün altından ancak devlet ve millet el ele vererek kalkabiliriz. Allah'ın izniyle bunu başaracağımıza da yürekten inanıyorum."

Depremzede öğrencilere üniversite için özel kontenjan

Deprem bölgesindeki lise öğrencilerine bir müjde vermek istediğini söyleyen Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Deprem bölgesi illerimizdeki devlet üniversitelerimizde, bu öğrencilerimiz için genel yerleştirme dışında yüzde 25 oranında ayrı bir kontenjan ayıracağız. Bu öğrencilerimiz, ülke genelindeki sıralamanın dışında kendi aralarındaki puan önceliğine ve tercih sırasına göre ayrılan ilave kontenjanlara yerleşebilecek. Ayrıca özel üniversitelerin tamamındaki her programda bu öğrencilerimize 1'er kişilik yer tahsis edilecek. Toplamda 21 bin 560 öğrencimizin yararlanacağı bu kararların, 2023-2024 eğitim öğretim yılında üniversiteye yerleşecek gençlerimize hayırlı olmasını diliyoruz."

Erdoğan, alandakilere, "14 Mayıs'ta bu milli irade düşmanlarına hak ettikleri dersi sandıkta vermeye hazır mısınız?" diye sorarak, şunları söyledi:

"Seçim gününe kadar çevrenizdeki hala tereddütlü en az bir akrabanızı, komşunuzu, eşinizi, dostunuzu bulmalısınız. Kendisine benim selamımla gidip, 14 Mayıs'ın niye önemli olduğunu anlatacaksınız. Gönlünü kazanıp, destek sözü almadan da bırakmayacaksınız. Ayrıca telefon rehberinizi karıştırıp her akşam 5-10 kişiyi arayarak, seçim günü sandığa gidip oyunu bizden ve Cumhur İttifakı'ndan yana kullanmasını isteyeceksiniz. Buna hazır mıyız? Bunu başardığımızda emin olun, 14 Mayıs'ta o sandıklar, patlar. Ben, bu Adana'ya güveniyorum."

'Kapalı kapılar ardında kimlere ne sözler verdiğinizi açıklayın'

Erdoğan, ülkede 21 yılda her şeyi değiştirdiklerini, bir tek muhalefetin kaldığını söyleyerek, "Yalanla, iftira ile, çarpıtmayla, daha kötüsü tehditle, kaos tüccarlığıyla, muhalefet yapılamayacağını bunlara bir türlü öğretemedik. Her seçim öncesi olduğu gibi 14 Mayıs'a doğru da yine azdılar. Daha ortada fol yok yumurta yok. Ama bunların kibri arşa değmiş durumda. Bir yandan cumhurbaşkanı yardımcılığı, bakanlık, makam mevki dağıtıyorlar. Diğer yandan terör örgütü mensuplarına, cezaevlerindeki salma, kamudan attıklarımızı yeniden devlete doldurma taahhüdünde bulunuyorlar. Beri taraftan ülkenin kaynaklarını tefecilere, emperyalistlere peşkeş çekme sözü veriyorlar. Hele bir durun. Siz önce kapalı kapılar ardında kimlere ne sözler verdiğinizi bir açıklayın. Siz önce döktükleri kanlar ve yaptıkları ihanetler ortada olan PKK ve FETÖ'ye sırtınızı nasıl dayadığınızın hesabını bir verin" diye konuştu.