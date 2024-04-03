Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gece kulübü faciasında kimin sorumluluğu varsa üzerine kararlılıkla gidilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kolluk Kuvvetleri İftar yemeğinde konuştu.



Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları şöyle:



"Böyle büyük bir acının yaşanmasında kimin sorumluluğu, ihmali, kusuru varsa hepsinin üzerine kararlılıkla gidilecektir.

Seçimin suhuletle gerçekleştirilmesi için çalışan kolluk kuvvetlerime teşekkür ediyorum. Türkiye 85 milyonun ortak yuvası, ortak vatanıdır. Türk demokrasisinin olgunluğunu tüm dünyaya bir kez daha gösterdik.

Siyaset üstü görmemiz gereken bir konu da terör belasıdır. PKK'sından FETÖ'süne, DEAŞ'ından DHKPC'sine tüm terör örgütleri, milletimizin düşmanıdır. Türkiye'nin ve bölgenin geleceğinde teröre yer olmadığını, herkese göstermekte kararlıyız. Son seçimlerle bu kararlılığımız daha da perçinlenmiştir.

Dün akşamdan itibaren sokakları karıştırma, milletin malına zarar verme hadiseleri yaşandı. Emniyet güçlerimizi müdahalede bulunarak olayların büyümesini engellemiştir.

Her kim şiddeti, kaosu, eşkıyalığı, vandallığı bir hak arama yolu olarak görürse, dün olduğu gibi yine karşısında devletimizin çelikten yumruğunu bulacaktır."