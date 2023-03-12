Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hatay'ı yalnız bırakmayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile birlikte, Hatay Kırıkhan'daki çadır kenti ziyaret etti. Erdoğan burada yaptığı açıklamada Hatay'ı asla yalnız birakmayacaklarını söyledi.

Kırıkhan Stadyumu yanındaki çadır kenti ziyaretinin ardından konuşan Erdoğan, Türkiye'de 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin, son asırda maruz kalınan en büyük felaket olarak tarihe geçtiğini vurguladı.

Erdoğan, depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diledi.

Aynı gün art arda yaşanan iki büyük deprem ve onları izleyen binlerce artçı sarsıntının 21 ile ulaşan geniş bir alanda hissedildiğini belirten Erdoğan, bu deprem sonucu, 11 ilin 62 ilçesinde, herkesi yasa boğan can kayıplarının ve yıkımların yaşandığını anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefat edenler için "Fatiha" duası okudu.

Deprem günü ve takip eden birkaç gün Türkiye'de ağır kış şartlarının hakim olduğunu hatırlatan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Deprem, ulaşım ve haberleşme altyapısına ciddi zarar vermişti. Buna rağmen devlet olarak tüm gücümüz ve personelimizle bir an önce depremzede vatandaşlarımızın yardımına koştuk. Yıkıntıların altında kalanlara ulaşmak için arama kurtarma ekiplerini seferber ettik. Acil gıda ve barınma ihtiyaçlarını karşılamak için, ülkemizin dört bir yanından binlerce tır malzemeyi bölgeye gönderdik. Gelen yardımları ve tahliye olan insanlarımızı organize etmek için bakanlarımızla, valilerimizle, milletvekillerimizle gece gündüz depremzede vatandaşlarımızla bütünleşerek, bunun altından kalktık, kalkıyoruz. Devlet ve millet hep beraber, tek yürek, tek bilek olarak deprem bölgesine doğru adeta sel olup aktık. Kamu görevlileriyle, sivil toplum kuruluşlarıyla, gönüllüleriyle, ferdi olarak yardıma gelenlerle birlikte, neredeyse yarım milyon insan deprem bölgesinde vazife üstlendi. Askeriyle, polisiyle, jandarmasıyla, sağlıkçısıyla, diğer kurumlarımızın ekipleriyle devletimiz sahadaydı. Belediyelerimiz, başkanları, personelleri, araç gereçleriyle ilk günden itibaren buradaydı."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin dört bir ucundaki ihtiyaç duyulabilecek her türlü ekibi, iş makinasını, malzemeyi bölgeye yönlendirdiklerini kaydetti.

Depremde zarar gören Hatay Havalimanı'nı bir hafta içinde yeniden işler hale getirerek, çalışmaların kolaylaşmasını sağladıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ama gel gör ki ana muhalefet 'havalimanını biz onardık' yalanını ortaya koydu. 'Oranın hafriyatını biz taşıdık' yalanını ortaya attı. Yaptıkları böyle bir şey yok." dedi.

Erdoğan, Serinyol'a geldiğinde, Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'a, "Hemen arkadaşlarımızla beraber geçin havalimanına, burada, havalimanının yapımında emeğin var, orada basın toplantısını da yap ve bunların yalanını ortaya koy." dediğini aktardı.

Yaptıkları uluslararası çağrıya cevap veren 100 ülkenin 90'ından gelen arama kurtarma ve yardım ekiplerinin de çok faydalı çalışmalar yürüttüğünü vurgulayan Erdoğan, "Ülkemizin bu zor gününde, bizimle dayanışma sağlayan herkese, yurt içi ve yurt dışındaki tüm gönül dostlarımıza bir kez daha milletim adına, şahsım olarak şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

"Hatay'ı asla yalnız bırakmayacağız"

Erdoğan, depremden sonra 8 Şubat'ta, müteakiben 20 Şubat'ta Hatay'a geldiklerini hatırlatarak, burada hem depremzede vatandaşlara geçmiş olsun ve taziye dileklerini sunduklarını hem de çalışmaları yerinde inceleyerek gereken talimatları verdiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün üçüncü kez Hatay'a geldiğini belirterek, "Cumhur ittifakı olarak da buradayız. Geçen sefer olduğu gibi MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ile birlikte bu ziyaretleri yaptık. İnşallah Hatay'ı asla yalnız bırakmayacağız." dedi.

Deprem gününden itibaren koordinatör bakanlar Hulusi Akar ve Fahrettin Koca'nın hep bölgede olduğunu anımsatan Erdoğan, diğer bakanların da kendi alanları ile ilgili konuları takip etmek üzere defalarca Hatay'a geldiğini kaydetti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin sürekli bölgeye geldiğini, milletvekillerinin vatandaşlarla olduğunu anlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bazıları, kendi yakınlarından pek çok kişi kaybetmiş olmalarına rağmen, başta Hüseyin Yayman kardeşim, acılarını yüreklerine gömüp, şehirleri için canla başla çalıştılar. Diğer yerlerden arkadaşlarımız da sizlere destek vermek, faydalı olmak için Hatay'ı yol yaptı. Biz de önümüzdeki dönemde her fırsatta şehrimize gelerek sizlerle dertleşecek, yapılan çalışmaları bizzat denetleyeceğiz. Başbakanlığımdan bugüne Hatay'a yaptığımız altyapı ve üstyapı yatırımlarındaki emeğimizi Hataylı kardeşlerim çok iyi bilir. Bizim burada emeğimiz var, dertliyiz. Bundan sonra da emeğimiz olacak."

"Enkaz kaldırma faaliyetlerini hızlandırdık"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremin ilk günlerindeki öncelik olan arama kurtarma çalışmalarının bitmesiyle, enkaz kaldırma faaliyetlerini hızlandırdıklarını belirterek, "Sırf enkaz kaldırma çalışmasının bile ne kadar büyük ve meşakkatli bir iş olduğunu en iyi siz görüyor ve siz biliyorsunuz." diye konuştu.

Bölgede yeni konutların inşası için gereken hazırlıkları da süratle yürüttüklerini bildiren Erdoğan, şunları söyledi:

"Hasar tespit çalışmaları bitince netleşecek olmakla birlikte, mevcut duruma göre Hatay'da 183 bin konut ve 15 bin köy evi yapmayı planlıyoruz. Kırıkhan'da inşa edileceğimiz konut sayısı ise 15 bin 785'dir. Bölge genelinde inşa edeceğimiz mesken ve köy evi sayısı 650 bini buluyor. Yer seçimi yapılan, zemin ve etüt çalışmaları biten her safhada, hemen inşaata başlıyoruz. Amacımız ilk etapta bir yıl içinde 319 bin konut ve köy evini tamamlayıp, sahiplerine teslim etmektir."

"Hatay'da 30 bin konteyneri depremzedelerimizin hizmetine sunuyoruz"

Erdoğan, Katar'dan gelen yüksek standartlı konteynerlerde de önceliği Hatay'a verdiklerini dile getirerek, "Sadece Hatay'da 30 bin konteyneri depremzedelerimizin hizmetine sunuyoruz. Yine Hatay'da Türk Silahlı Kuvvetlerimizin iki gemisini hastane olarak değerlendiriyor, Enerji Bakanlığımızın temin ettiği gemileri de barınma amaçlı olarak kullanıyoruz. Ambalajlı içme suyunun tedarik ve dağıtımında sorun olmamakla birlikte kullanma suyundaki sıkıntının henüz tamamen çözülemediğini biliyoruz. Yeni kuyuların devreye alınması ve arıtma tesislerinin aktif hale gelmesiyle inşallah bu mesele de kati olarak çözülecektir." diye konuştu.

"10'ar bin liralık ödemeler tamamlanmak üzeredir"

Seyyar tuvalet ve duş sistemlerinin yaygınlaştırılmasıyla bu konudaki ihtiyacın da karşılanmaya başlandığını aktaran Erdoğan, "Merkezde ve ilçelerimizde kurulmaya başlanan 2 bin 640 geçici iş yeriyle esnafımızın faaliyetlerini yürütebilmesini temin ediyoruz. Depremde her seviyede zarar gören hanelerimize yapılan 10'ar bin liralık ödemeler tamamlanmak üzeredir. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına 100'er bin lira ödeniyor. Şartları karşılayan haneler için 15'er bin lira taşınma, 3 ila 5 bin lira arasında kira destekleri de başlamıştır." ifadelerini kullandı.

"Böyle bir iftira içerisine girilir mi"

Erdoğan, çiftçilere, destekleme ödemelerinin peşin yapılmasından, hayvan ve yem hibesine kadar pek çok kalemde destek verdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Ama akşam yalan, sabah yalan... Maalesef bu ana muhalefetin başındaki zat, çiftçilerimize destek verilmediğinden bahsediyor, yem verilmediğinden bahsediyor. İşi gücü yalan, başka sermayesi yok. Böylesine büyük bir afette, biz can derdindeyiz, o ise yalan derdinde. İnsan iradesini aşan hususların olmaması, kimi aksaklıkların yaşanmaması mümkün değildir ama böyle büyük bir felaketi yaşıyoruz, böyle büyük bir felaketi yaşadığımız dönemde akşam yalan, sabah yalan, böyle bir iftira içerisine girilir mi? Düşünebiliyor musunuz, şahsımın buraya gelmediğini söyleyecek kadar yalancı. Sen buralara ne zaman geldin? 3 kez kendim geldim, arkadaşlarımla beraber buralarda oldum. Tüm heyetim, bakanlarım daha anında, ilk gün kendilerini buralara gönderdim. Milletimizin de şahit olduğu gibi her türlü gayreti göstermemize rağmen eğer sıkıntılar yaşadıysanız, bize düşen sizlerden helallik istemektir."

"Beraber yeni bir geleceği inşa edeceğiz"

Hayatını kaybedenlerin acılarının, hayat boyu yüreklerini yakmayı sürdüreceğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Geride kalanların hayatlarını eviyle, eşyasıyla, işiyle, sağlığıyla, eğitimiyle yeniden düzene koymak için mücadele ediyoruz. Bunun için sizlerden şehrinize ve hayatınıza sahip çıkmanızı istiyorum. Tek bir vatandaşımın bile deprem yüzünden doğduğu, büyüdüğü, yaşadığı şehrini terk etmesine gönlümüz razı değil. Ne yapacaksak burada yapacağız, neyi başaracaksak burada başaracağız. İnşallah bu mücadeleyi beraber yürütecek, beraber yeni bir geleceği inşa edeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni bir Kırıkhan kurmaya var mıyız?" diye sormasının ardından kalabalığın "Evet" yanıtını vermesi üzerine, "85 milyon olarak sırt sırta vererek asrın felaketinin üstesinden, asrın dayanışmasıyla geleceğiz. Rabb'im ülkemizi daha büyük felaketlerden korusun." dedi.

Bahçeli ve Soylu da hitap etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu depremin karşı karşıya bıraktığı sorunları aşabilmek için mücadele ettiklerini belirterek, "Allah bir daha böyle bir afetle hiçbirimizi karşı karşıya bırakmasın." ifadesini kullandı.

Konuşmasının ardından Soylu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kürsüye davet etti.

Bahçeli, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremin acısının büyük ve yıkımlarının çok derin olduğunu ifade ederek, depremin ilk gününden beri her türlü tedbirin alındığını ve depremzedelerin geleceğe umutla bakabilmesi için çalışıldığını söyledi.

Güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti devleti olduğunu vurgulayan Bahçeli, "Siyasi yönden kararlı, sorunları çözmede kabiliyetli, arkadaşlarıyla hizmet yarışında birbiriyle yarışan bir yönetimimiz var. Ama onun yanında her şeyden daha derini, sizin gibi aziz milletimizin güzide evlatlarının bu felaketi aşma konusunda ortaya koymuş olduğunuz irade takdire şayandır." diye konuştu.

Bahçeli, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Acılarımızı paylaşıyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Biliniz ki çok kısa süre içerisinde Kırıkhan ayağa kalkacak, hayat normalleşecek, insanlar yine mutlu olacak." dedi.