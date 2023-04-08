Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'un raylı sistem ağı 324 kilometreye ulaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile Kayaşehir metro hattı açılış töreninde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul raylı sistem ağının yüzde 50'den fazlasını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın şehre kazandırmış olacağını, böylece, Bakanlığın tamamlayıp şehrin hizmetine sunduğu metro hattı uzunluğunu 130 kilometrenin üzerine çıkaracaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu açıklamalarda bulundu:

-"(Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı) Kent merkeziyle Çam ve Sakura Şehir Hastanesi arasında artık ulaşım daha hızlı, ekonomik ve güvenli olacaktır.

-Büyükşehir Belediyesi yapmadığı için asıl sorumlusu becerip işi devam ettiremediği için maalesef bu metro hattını Ulaştırma Bakanlığımız devraldı.

-İstanbul raylı sistem ağının yüzde 50'den fazlasını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız şehrimize kazandırmış olacak.

-Böylece, Bakanlığımızın tamamlayıp şehrimizin hizmetine sunduğu metro hattı uzunluğunu 130 kilometrenin üzerine çıkarıyoruz.

-İstanbul'un raylı sistem ağı 324 buçuk kilometreye ulaştı. Yapımı devam eden projelerimiz bittiğinde bu rakam 380 kilometrenin üzerine çıkacak.

-(Millet İttifakı) 4 tane yavru hepsi CHP'nin yanında yer aldılar ama biz milletimizle buradayız."