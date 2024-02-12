Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD'yle yürütülen F-16 programının olumlu sonuçlanmasından memnunuz

Beştepe'de yapılan Kabine Toplantısı sona erdi. 3 saat 15 dakika süren toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına geçti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları:

"Turizm gelirimiz bir önceki yıla göre yüzde 17 artarak 54 milyar dolara yükseldi. Ülkemize gelen ziyaretçi sayısı 57 milyon kişiyi buldu. 2024 yılı hedefimiz 60 milyon ziyaretçi 60 milyar dolar gelir.

Önümüzdeki dönemde, ekonomi programımızın müspet yansımalarını, enflasyon başta olmak üzere diğer alanlarda net bir şekilde göreceğiz.

Milli Uzay Programımız kapsamında insanlı uzay misyonunu başarıyla tamamladık. Alper Gezeravcı, ISS'deki deneylerini tamamlayarak ülkemize döndü biz de kendisini kabul ettik. İkinci astronotumuzu da önümüzdeki aylarda yeni deneyler yapmak üzere yörünge altı uçuş için uzaya göndereceğiz.

ABD'nin F-16 kararı memnuniyet verici

ABD ile yürüttüğümüz F-16 programının olumlu sonuçlanmasından memnuniyet duyuyoruz. Türk savunma sanayii artık daha hızlı yol alacaktır.

Önümüzdeki aylarda yapacağımız açılışlarla birlikte 4 ayrı proje kapsamında 34 kilometrenin üzerinde uzunluğa ve 18 istasyona sahip raylı sistemi İstanbul'a kazandıracağız.

İki ay içinde deprem bölgesinde 75 bin konutun teslimini gerçekleştireceğiz. Her ay 15-20 bin konutu teslim edeceğiz. Hedefimiz yıl sonuna kadar 200 bin evi vatandaşlarımıza teslim etmektir.

Mahalli İdareler Seçimlerini, ülkemizi tökezletmenin aracı haline dönüştürme hayali kuranların heveslerini yine kursaklarında bırakacağız.

İsrail'in bu pervasızlığının sebebi, Batılı güçlerin 'tavşana kaç tazıya tut' diyen ikiyüzlü politikasıdır.

Hitler özentisi Netanyahu yönetimi, 7 Ekim'den beri sürdürdüğü vahşet ve katliam politikasında her gün yeni bir kırmızı çizgiyi aşıyor."