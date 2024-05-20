Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasaya ihtiyacımız var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı sona erdi. Beştepe'deki basına kapalı toplantı, yaklaşık 3 saat sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıdan sonra açıklama yapıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları:

"Türk demokrasisi, yeni ve sivil bir anayasayı ülkemize kazandırarak darbe geleneği ile hesaplaşmasını tamamlamalıdır.

Mevcut anayasanın yeni Türkiye'yi taşıması mümkün değil. Yamalı bohçaya dönüşen 82 Anayasasıyla ağır aksak bugünlere gelebildik. Yeni bir anayasaya ihtiyaç var. 85 milyon olarak yeni yüzyılda, yeni anayasa ülküsünü gerçeğe dönüştürmemiz gerektiğine inanıyorum.

Savunma ihracatımız 2023'te 5,5 milyar dolara yükseldi. Bayraktar Akıncı İHA, zorlu hava şartlarına rağmen bölgede 7,5 saat arama tarama faaliyeti yaparak toplam 2100 kilometrelik uçuş gerçekleştirdi."

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