Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu Hitler'i de kıskandıracak seviyeye gelmiştir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis ziyareti öncesi Yunan Kathimerini gazetesine konuştu.

Erdoğan'dan Netanyahu'ya çok sert sözler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun soykırım yöntemlerini eleştirerek, 'Netanyahu ortaya koyduğu soykırım yöntemleri ile Hitler'i de kıskandıracak seviyeye gelmiştir' ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şu şekilde:

Netanyahu, sergilediği soykırım yöntemleriyle Hitler'i bile kıskandıracak noktaya gelmiştir.

Hamas ateşkese razı oldu ancak İsrail, Gazze'nin tamamını işgal hevesi nedeniyle bahaneler üretip ateşkes istemiyor. Zulüm ve katliam devam ediyor.

"Duvarları yıkmak için çabalıyoruz"

Türkiye-Yunanistan ilişkileri konusunda, Ege Denizi'nin iki yakasında barışın ve huzurun ebediyen hakim olması için elimizden geleni yaparız.

İki ülkenin ilişkilerini rahatlatmak ve önyargılarla bezeli duvarları yıkmak için çaba sarf ediyoruz.

Doğu Akdeniz faliyetletleri

Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon faaliyetlerine ilişkin, bölgede Türkiye'nin içinde bulunmadığı enerji platformunun başarılı olması güçtür. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konunun gündeme geleceği bir Doğu Akdeniz Konferansı’nın toplanması gerektiğini söyledi.

Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkilerde ABD'nin denge politikasını muhafaza etmesinden yanayız.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Ankara ziyaretinde masaya yatırılacak başlıklar şu şekilde;

Batı Trakya Türk Azınlığı ile Rodos, İstanköy ve Selanik’teki Türk soydaşları ilgilendiren konuların gündeme getirilmesi öngörülüyor.

Türk vatandaşlarının, 10 Yunan adasına seyahatlerinde 30 Mart'tan itibaren uygulanan kolaylaştırılmış kapıda vize prosedürünün de görüşüleceği ziyarette, sürecin devam ettirilmesi konusu da ele alınacak.

İki ülkenin önde gelen iş insanlarının, yeni kurulacak Ortak İş Konseyi çatısı altında bir araya gelmesi planlanıyor.

Görüşmelerde, başta ekonomi olmak üzere ulaştırma, bilim, teknoloji, tarım, turizm, sağlık ve beşeri ilişkiler gibi çeşitli alanlardaki işbirliğinin olumlu gündem temelinde geliştirilmesine yönelik Ortak Eylem Planı’nın devam ettirilmesi hedefleniyor.

Terörle mücadelede işbirliğinin ve bu konulardaki beklentilerin gözden geçirilmesi planlanan ziyarette, düzensiz göçle ortak mücadele ve bu alandaki işbirliği konuları ele alınacak.

İsrail-Filistin sorunu başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmelerle ilgili Türkiye’nin görüşlerinin aktarılması öngörülüyor.