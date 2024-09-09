Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit olan 4 askerin ailelerine başsağlığı diledi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunceli'de şehit düşen askerlerin ailelerine başsağlığı diledi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunceli'de şehit düşen askerlerin ailelerine başsağlığı diledi.
Erdoğan başsağlığı mesajı gönderdi
Edinilen bilgiye göre Erdoğan, şehit olan Jandarma Uzman Çavuşlar Ömer Eroğlu, Mehmet Aykanat, Orhan Burak Büyükçaylı ile Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş'in ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.
September 8, 2024
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