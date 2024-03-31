Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şimdi sandıklara, oylara sahip çıkma vakti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

Saat 17.00 itibarıyla tüm yurtta oy verme işlemi sona erdiğini belirten Erdoğan, “Şimdi sandıklara, oylara sahip çıkma vakti." dedi.

Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti: Kıymetli yol ve dava arkadaşlarım… Saat 17.00 itibarıyla tüm yurtta oy verme işlemi sona erdi. Şimdi sandıklara, oylara sahip çıkma vakti. Son oy sayılana ve sonuçlar kesinleşinceye kadar tüm kardeşlerimden görevli oldukları sandıkların başından ayrılmamasını, milletin iradesine sonuna kadar sahip çıkmasını önemle rica ediyorum…”