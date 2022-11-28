Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözleşmeli Personel statüsünü yeniden belirledik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları şöyle:

"İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı saldırıda 6 vatandaşımız hayatını kaybetti. Eylemle bağlantılı çok sayıda kişi yakalandı. Biz bu saldırılarla verilmek istenen mesajı gayet iyi anlıyor ve cevabını da veriyoruz.

Rusya ve Ukrayna liderleriyle yaptığımız görüşmelerle bölgemizdeki krizin etkisini en aza düşürmeyi hedefliyoruz. Tahıl sevkiyatının 120 gün daha uzatılmasını sağladık.

Güney sınırlarımız boyunca yürüttüğümüz harekatlarda büyük kayıplar veren terör örgütü, havan saldırıları ile masumları hedef aldı. Terör örgütünü son militanına kadar yok etme ahdini bir kez daha tekrarlıyoruz.

Düzce'deki deprem

Depremin ardından bakanlarımız ve kurumlarımız vatandaşlarımızın yanında yer aldı. Depremde 87 milyon lira acil yardım ödeneği kullanılmış, 11 bin hanenin hafif hasarının tamiri için destek sağlanması kararlaştırılmıştır.



Depremde ağır hasar aldığı tespit edilen 457 konutun yerine TOKİ tarafından yenileri süratla inşa edilecektir.

Sınırdan 30 km derinlikteki güvenlik koridoru hedefimizdir

Son dönemde sınırlarımız içerisinde ve dışında yoğunlaşan güvenlik tehditleri ile harekatları ayrıntılı bir şekilde değerlendirdik. Pençe-Kilit harekatında verdiğimiz 7 şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Ülkemizin sınırlarını 30 km derinliğinde bir güvenlik şeridi ile koruma altına alma kararımız yaşadığımız her hadise ile biraz daha güçlenmektedir.

Biz vatan topraklarının ve insanlarımızın güvenliğini ilgilendiren adımları atarken kimseden izin almadığımız gibi kimseye hesap vermeyiz.

Hiç kimse Türkiye'nin güvenlik ve huzur çemberini genişletme amaçlı askeri harekatlarından rahatsız olmasın. Hiç kimse, Türkiye'nin adalet ve dayanışma odaklı politikalarından, dostluk ve işbirliği merkezli diplomatik açılımlarından rahatsız olmasın.

Operasyon yürüttüğümüz bölgelerde yaşayan kardeşlerimizin endişesi olmasın. Attığımız her adım, coğrafyamızın insani ve tarihi mirasına sahip çıkarak hepimiz için daha güzel bir geleceğin alt yapısını inşa etme amacı taşımaktadır.

Karşımıza çıkartılan teröristlerin de onları üzerimize salanların da topunu tek bir şehidimiz tırnağına değişmeyiz. Her şehidimiz öfkemizi kabartan, gücümüzü katmerleyen, kararlığımız perçinleyen bir yürek yaramızdır. Teröristleri o çok güvendikleri ülkeler de hayatlarını pazara çıkaran terör baronları da kurtaramaycak.

Sözleşmeli kamu personelinin durumu

Kamudaki sözleşmeli personelin kadroya geçirilme hususunu değerlendirdik. Mevzuat karmaşasını gidermek suretiyle sözleşmeli personel statüsünü yeniden belirledik. Mali idareler dahil olmak üzere sözleşmelilerin 3 yıl bu statüde çalışma şartı aranacaktır.

Sözleşmeliden kadroluya geçiş 3+1 yıl sonunda gerçekleşecektir. Ayrıca 1 yıl da aday memurluk süresi olacaktır. Henüz bu süreyi doldurmayanlar ise 3 yılın sonunda aynı hakları elde edecektir.

Yeni statüye göre kamudaki 520 bin sözleşmeli personelden 424 bini isteğe bağlı olarak kadroya geçebiliyor. Sözleşmeden kadroluya geçmek istemeyen personelin hakları şahsa bağlı olarak devam edecek. Kadroya geçen personel, kurumlar arası nakil hakkında 4 yıl sonunda kavuşacaktır. Düzenlemenin en kısa sürede Meclis'e sunarak yasalaşmasını sağlayacağız.

Merekla beklennen EYT düzenlemesi

Emeklilk için yılını doldurup yaş şartını bekleyenler için yaptığımız çalışmaları da en kısa sürede tamamlayıp kamuoyuna açıklayacağız.