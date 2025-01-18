Cumhurbaşkanı Erdoğan: Silah bırakma çağrısına uymazlarsa operasyonla meseleyi çözeriz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Servet Tazegül Kapalı Spor Salonu'nda AK Parti Mersin 8. Olağan İl Kongresi'nde Suriye ve terör ile ilgili kritik açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör ile ilgili son dönem çalışmaları işaret ederek “Silah bıraktırarak yakında çok önemli adımları atacağız. Yüzyıllık oyun bozuluyor. Eğer çağrıya uymazlarsa operasyonlarla meseleyi çözeriz” dedi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Kongremizin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Mersin'de sinesine gelen hiç kimseyi Yörük diyerek küçümsememiş, Kürt diyerek ötekileştirmemiş, Arap diyerek dışlamamış, Suriyeli diyerek hakir görmemiş, şu şehirden, bu şehirden diyerek sınıflandırmamıştır. Çünkü burası medeniyetler yatağı.

"Ter dökmemiz gerekiyor"

Mersin bugün bir başka. Maşallah bambaşka. 2028'e hazır mısınız? Mersin Türkiye Yüzyılı'nda adından daha çok söz ettirecek. Seçim sonuçlarının sebebini Mersinli'de değil kendimizde arıyoruz. Demek ki daha çok çalışmamız, ter dökmemiz gerekiyor.

"AK Parti adeta bir Anadolu ihtilaliyle göreve geldi"

Tek parti faşizminin tahrip edici baskıcı politikasının ağır bedellerini ödedik. Türkiye'nin büyümesini istemeyen emperyalistler de boş durmadı. Rahmetli Özal'a neler yapıldığını hiçbir zaman unutmadık. 80 yıllık bu sancılı sürecin ardından AK Parti adeta bir Anadolu ihtilaliyle göreve geldi.

Bu devrim öyle kolay gerçekleşmedi. Güç odakları, AK Parti öncülüğündeki Anadolu ihtilaline karşı büyük bir direnç gösterdi. Hukukun ayaklar altına alındığı cumhurbaşkanlığı seçimi krizlerine kadar nice senaryolar devreye alındı. Envai çeşit cinayet şebekesini harekete geçirdiler.

Milletimizin güçlü desteği AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak mesuliyetimizi artırmaktadır. Daha fazla çalışmak, tüm engelleri tek tek kaldırmak zorundayız. Suriye’deki rejimin yıkılması, yeni yönetimin iş başına gelmesi Mersin’e etkisi olacaktır. Burası halen 183 binin üzerinde Suriyeli muhaciri misafir eden ensar ruhlu bir şehirdir. Ülkelerindeki evlerini, işlerini yeniden ayağa kaldıracak Suriyeli kardeşlerimizden bir kısmı şüphesiz vatanlarına geri dönecek. Suriye toparlandıkça inşallah ülkemizle birlikte muhacirler dönüş yoluna girecektir. Kalanlara kapımız da gönlümüz de daima açık olacaktır.

"Silah bıraktırarak çok önemli adımları atacağız"

YPG terör örgütüne karşı en ufak bir müsamahamız yoktur. Yakında bu konuyu kökten çözeceğiz. Böl-parçala-yönet diyerek bu bölgede cirit atanların devri bitmiştir. Silah bıraktırarak yakında çok önemli adımları atacağız. Yüzyıllık oyun bozuluyor.

Coğrafyamızda kardeşliğin, barışın rüzgarı esiyor, refahın egemen olacağı yeni bir dönemin kapıları aralanıyor.

Bölgenin kaderini bu bölgenin hakları belirleyecek. Kimse bunun önüne geçemeyecek. Avrupalılar önce kendi meselelerini çözsünler. Ondan sonra bölgemize nizam vermeye kalksınlar.

"Çağrıya uymazlarsa operasyonlarla meseleyi çözeriz"

Cumhur İttifakı ortağımız Sayın Bahçeli'nin gündeme getirmesiyle başlayan gelişmeler nihai aşamasına yaklaşmaktadır.

Bölücü örgüt elebaşının çağrısını yerine getirirse, siyasi uzantısı da gereğini yaparsa bunun kazananı tüm Türkiye olacaktır. Bölücü terör belası bertaraf edilecek. Eğer çağrıya uymazlarsa operasyonlarla meseleyi çözeriz. Biz bu meselenin tarihe karışmasından yanayız.