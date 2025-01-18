Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özgür Özel'e tavsiyem 'Siz bu işi bırakın'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Adana 8. Olağan İl Kongresi için gittiği Yüreğir Serinevler Kapalı Spor Salonu önünde kendisini bekleyen vatandaşlara hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında CHP'ye yüklendi. Erdoğan, "Omuz omuza 2028'e hazırlanıyoruz. Birileri kırmızı kart göstermeye devam ediyor. Futbolculuk hayatımda hiç kırmızı kart görmedim" dedi.

"Birileri kırmızı kart göstermeye gayret ediyor"

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"2028'e çok daha farklı bir şekilde hazırlanacağız. Trafik kazasına bir daha Adanamızı kurban etmeyeceğiz. Hanım kardeşlerimden çok büyük gayret bekliyorum. Birileri kırmızı kart göstermeye gayret ediyor. Bunlar pişpirik mi oynuyor poker mi oynuyor ne yaptıkları belli değil. Varsın onlar devam etsin.

"Orta hakemliği yapamadılar, yan hakemlik görevini yapacaklar"

Bunlar herhalde orta hakemliği falan bugüne kadar yapamadılar. Olsa olsa yan hakemlik görevini yapacaklar, onların eline kırmızı kart tutuştururuz yola devam ederiz.

"Futbolculuk hayatımda hiç kırmızı kart görmedim"

Benim 20 yıl futbolculuk hayatım var. Hayatımda hiç kırmızı kart görmedim. Bunlar bu işten anlamaz. Hangi kart nerede nasıl gösterilir 22 yıldır biz gösteriyoruz. Bu millet AK Parti'ye bugüne kadar kırmızı kart göstermedi ama bunlar kırmızı karttan da kurtulamadı."

Cumhurbaşkanı Erdoğan Adana 8. Olağan İl Kongresi’nde

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Adana 8. Olağan İl Kongresi’nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında satırbaşları:

"AK Parti Adana İl Kongresi'nin hayırlar getirmesini temenni ediyorum.

Bu coğrafyadaki Yemen, Sarıkamış, Avşar ağıtları Adana'nın nasıl bir ruh derinliği olduğunun şahitleridir. Adana şehitler yurdudur. Adana civan mert insanlar memleketidir. Adanalı Allah'ın adamıdır. Adana'nın yaylası sadece Toroslar değildir, Kırım'dır Ahıska'dır.

"Milletin gönlünden düşeni ise kimse kurtaramaz"

Bulunduğumuz her makam milletimizin bize emanetidir. Hırsı, kibri, senlik-benlik kavgasını yanımıza yanaştırmadan aşkla hizmet etmektir. Bizim büyük hedeflerimiz var. Bunun için nefsimizi ayaklar altına alacağız. Gerekirse her türlü fedakarlıkta bulunacağız. Milletin gönlüne gireni, unutmayın kimse oradan çıkaramaz. Milletin gönlünden düşeni ise kimse kurtaramaz. Bizim bu millete can borcumuz da var. Seçimlerde en az yüzde 50 alma hedefimize odaklanacağız. Rabbimiz insana çalıştığının karşılığı vardır diyor.

"Kart oyunlarıyla muhalefetçilik oynuyorlar"

Kart oyunlarıyla muhalefetçilik oynayanların içler acısı haline bakarak bu iş tamam diyemeyiz. Armut piş ağzıma düş mantığıyla hareket edemeyiz.

Suriye'de Baas rejiminin zulüm dönemi nihayet sona erdi. Suriyeli kardeşlerimiz özgürlükleri için 1 milyon kişiyi kurban verdiler. Biz de inancımıza, kültürümüze yaraşır bir politika izledik. Mazluma kucak açtık. Soframıza bir tabak da muhacirler için koyduk.

"Milletimiz bu merhametsizliğe sandıkta gereken cevabı verdi"

Ülkemize sığınan bu mazlumları hedef gösterdiler. Milletimiz bu merhametsizliğe, bu nefret siyasetine sandıkta gereken cevabı verdi. Şimdi ne kapısını çalan var. Unutuldu. Biz bize yakışanı yaptık. Neticede kazanan merhamet oldu.

Biz, gönüllü olarak ülkelerine dönmek isteyen kardeşlerimize gereken kolaylığı gösteriyor ama kimseyi de buna zorlamıyoruz.

Suriye'yi 3 parçaya bölerek kolayca yutulacak lokmalar haline getirme projesi çökmüştür

Gazze'de ateşkes

İsrail, 467 gündür uyguladığı soykırıma ve katliama rağmen Gazzeli kardeşlerimizin direniş iradesini kıramamıştır. Yarın ateşkes başlıyor. Gazze halkı rahat nefes alacak. Gazzeli kardeşlerimi bir kez daha muhabbetle selamlıyorum. Desteğimiz ve duamız Gazzeli kardeşlerimizle.

"İftiralara maruz bırakıldık"

Ahlaksız iftiralara maruz bırakıldık. Hoyratça ellerine ne geçerse üzerimize fırlattılar. Bunların hiçbirini unutmadık ve unutmayacağız. 3-5 oy uğruna yalan söyleyen müfterileri unutmadık ve unutmayacağız. Bunları yapanların derdi hiçbir zaman Filistin olmadı. Sadece mazlumları istismar ettiler.

"Özgür Özel'e tavsiyem..."

Anamuhalefetin durumunu siz de görüyorsunuz... Biraz ciddiyet ağırbaşlılık arıyoruz, bulamıyoruz. Gençlerin, çocukların eğlencesi haline geldiler. Sürekli birbirlerine çelme takma derdindeler. Sayın Özel'e soruyorum; sen neyi biliyorsun da bunları bileceksin? Esenyurt'u mu takip ediyorsun, Beşiktaş Belediyesi'ni mi? Esad uçakla kaçarken, bir an önce Esad'la görüşülmeli diyen sen değil misin? Bizi suçlayacağına, mahkemeyi suçlayacağına CHP'yi zehirli bir sarmaşık gibi saran bu soygun düzeniyle mücadele etsene. Ülkü Tamer ne diyor; hem dersini bilmiyor, hem şişman herkesten...

Siz bu işleri bırakın, gidin kart oyunu oynayın. Siz gidin kırmızı kartlarla puzzle yapın, onlarla oyalanın. Özgür Özel'e tavsiyem 'Siz bu işi bırakın'.

Adana'ya 922 milyar liralık yatırım

Adana'ya son 22 yılda 922 milyar liralık yatırım yaptık.