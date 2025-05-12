Devlet Bahçeli, Kabine toplantısına güllerden yapılmış ay yıldızlı çiçek gönderdi
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kabine toplantısına, kırmızı ve beyaz güllerden işlenmiş bir Türk bayrağı gönderdi.
Kabine Toplantısı, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştiriliyor.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kabine toplantısına, kırmızı ve beyaz güllerden işlenmiş bir Türk bayrağı gönderdi.
Masada kritik konular var
Kabine Toplantısı’nın son dakika kararları ve gündem maddeleri merakla bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Millete Sesleniş konuşmasında, canlı yayında Kabine Toplantısı kararlarını açıklaması bekleniyor.
Kabine Toplantısı'nın gündeminde yer alması beklenen konular arasında; terörsüz Türkiye çalışmalarında son durum, ekonomik gelişmeler, Pakistan-Hindistan ile Ukrayna-Rusya arasında yaşananlar bulunuyor.