CHP'den PKK'nın fesih kararı ile ilgili açıklama: Meclis’in bu sürece dahil olması şarttır

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin çağrısıyla başlayan ikinci çözüm süreci, İmralı heyeti ile terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan arasındaki görüşmelerle devam etmişti. Öcalan’ın yazılı çağrısının üzerinden uzun bir süre geçmesinin ardından, PKK silah bırakma ve örgütü feshetme kararı aldığını duyurdu.

CHP’den bu karara ilişkin ilk değerlendirme, Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’dan geldi.

Karar TV'nin YouTube'daki Bi' Karar Ver programına katılan Başarır, "Bu ülke 40 yıldır terörle mücadele ediyor. Şimdi silahların susması, kanın durması elbette önemlidir. Ancak sürecin meşruiyeti için Meclis’in bu sürece dahil olması şarttır" dedi.

Başarır'ın konuya ilişkin açıklamaları şöyle:

Sürecin şeffaf yönetilmemesinden duyduğu rahatsızlığı dile getiren Başarır, “Bu süreci Şamil Tayyar’dan duymamalıyız. Parlamentoda temsil edilen partilerle şeffaf biçimde yürütülmelidir. Kimse bize, gazetecilerden, kulislerden bilgi vermesin. Meclis dışlanırsa, toplumsal uzlaşı sağlanamaz” dedi.

"Süreci ‘ben başardım’ diyerek değil, ‘biz birlikte başardık’ diyerek yürütmeliyiz"

Başarır, çözüm sürecinin ancak ‘biz’ diliyle yönetilebileceğini vurgulayarak, “Bugün bitmesi kıymetli. Ama bu süreci ‘ben başardım’ diyerek değil, ‘biz birlikte başardık’ diyerek yürütmeliyiz. Toplumsal uzlaşı bununla sağlanır” ifadelerini kullandı.

"Meclis’te hiçbir bilgi paylaşılmıyor"

Başarır, olası infaz düzenlemelerinin kamuoyunda tartışılmasına rağmen Meclis’te hiçbir bilginin paylaşılmadığını vurgulayarak, "CHP Grup Başkanvekili olarak infaz düzenlemesiyle ilgili en küçük maddeyi bilmiyorum. Binlerce yurttaş bize sorular yöneltiyor ama hiçbir resmi bilgi paylaşılmıyor. Bu kabul edilemez" dedi.

CHP’nin sürece destek verirken temel kaygısının şehit aileleri ve gazilerin manevi haklarına saygı olduğunu belirten Başarır, “Türkiye bu süreçte adım atacaksa, 50 bine yakın şehidin ailesinin onurunu koruyacak, onları rencide etmeyecek adımlar atılmalı. Toplumsal uzlaşı dediğimiz tam olarak budur” diye konuştu.

"Bu ülke 40 yıldır kan ağlıyor"

Programın sonunda "CHP olarak sürecin karşısında değiliz ama kör bir destek de değiliz” diyen Başarır, tüm detayların Meclis’te tartışılması ve halkın bilgisine sunulması gerektiğini yineledi.

Başarır "Bu ülke 40 yıldır kan ağlıyor. Artık bir uzlaşma süreci gerekiyorsa, bu süreci sahiplenelim. Ama bunu herkesle, toplumla ve Meclis’le birlikte yapalım" çağrısında bulundu.