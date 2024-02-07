Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aliyev'e seçim zaferi tebriği
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü. Erdoğan, görüşmede Aliyev’i Cumhurbaşkanlığı seçiminde kazandığı zafer nedeniyle tebrik etti.
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Azerbaycan'daki seçimlerin ilk sonuçlarına göre kazanan yüzde 90'ı geçen oy oranıyla yeniden İlham Aliyev oldu.
Aliyev'e ilk tebrik ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Erdoğan, seçim zaferi tebriklerini iletti.