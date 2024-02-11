Cumhurbaşkanı Erdoğan: Saldırganlardan biri yakalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ'da düzenlenen mitingde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Kendimizi ve projelerimizi Tekirdağlı kardeşlerimize tam olarak anlatamadık. İnşallah bu eksiğimizi 31 Mart’ta telafi etmeye var mıyız? 50 günü çok iyi değerlendirmemiz lazım. Engeller varsa aşacağız. Hiçbir şart altında tercihinden dolayı milletimize hürmetsizlik etmeyeceğiz.

Tercihi nedeniyle vatandaşımızı makarnacı gibi yaftalamayız

Hangi siyasi partiden olursa olsun seçmen velinimetimizdir. Bizde, CHP gibi tıpış tıpış gideceksiniz oyunuzu vereceksiniz diyen bir dil olamaz. Biz oy tercihi nedeni ile vatandaşımızı makarnacı, kömürcü gibi yaftalama olmaz. Bizde mağdurları kapı dışarı atmak olmaz. Bizde kibirli dil olmaz.

Tüm faturayı Bay Kemal’e kestiler

Depremzedelere hakaretler savurmaktan çekinmediler. Aynanın karşısına geçip biz nerede hata yapıyoruz sorusunu sormadılar. Pişkince yollarına devam ettiler. Seçimlerden sonra tüm faturayı Bay Kemal’e kestiler.

Saldırganlardan biri yakalandı

Küçükçekmece’de gerçekleşen menfur olayı lanetliyorum. Gerekli tahkikat titizlikle yürütülüyor. Tüm alçaklarla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Geçmiş olsun dileklerini ileten parti başkanlarına teşekkür ediyorum. Bir tanesi yakalandı inşallah diğerlerini de yakalayacağız.