Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Gaziler Günü' mesajı: Tüm kahramanlarımıza şükranlarımı sunuyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'e "Müşir ve Gazi" unvanı verilişinin yıl dönümü ile Gaziler Günü'nü tebrik eden Erdoğan, "Üzerinde yaşadığımız toprakları bizlere vatan kılan, bağımsızlığımız uğruna nice fedakarlıkta bulunan tüm kahramanlarımıza şükranlarımı sunuyorum." değerlendirmesini yaptı.