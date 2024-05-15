Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bürokratik vesayete izin vermeyiz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de AK Parti grup toplantısında konuştu.

Erdoğan, Ayhan Bora Kaplan soruşturması çerçevesinde yaşanan tartışmalara işaret etti ve "Bürokratik vesayete fırsat vermeyiz. Son dönemde gündeme gelen her hadiseyi en ince detaya kadar takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

"Grup toplantımızın partimiz milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyor. Teşkilatımızın heyecanı karşısında büyük bir gurur duyuyorum.

Gerektiğinde rütbelerden azade bu partilerin eri olarak çalışmak da büyük bir şereftir. Her kongre sürecini kadrolarımız arasındaki bir bayrak yarışı olarak görüyoruz. Yorulan, motivasyonunu yitiren arkadaşlarımızı kardeşlik hukukumuzu koruyarak dinlenmeye alacağız; yeni, heyecanlı arkadaşlarımızla kadromuzu güçlendireceğiz. Bizi örselemeye çalışanlara inat, yolumuza pekleşe pekleşe devam ediyoruz. AK Parti'nin ayırıcı vasfı attığı her adımı istişare ile atmasıdır. Daima ortak akılla hareket ettik, bunu güçlendirerek sürdüreceğiz."

İstişare toplantımızı önümüzdeki hafta gerçekleştiriyoruz. 7-8 Haziran'da milletvekilleri ile, belediye başkanları ile de 1-2 Temmuz'da bir araya geleceğiz.

"31 mart yerel seçimlerinde mesajımızı aldık"

"31 Mart yerel seçimlerinde bizlere bir ikazda bulunmuştur. 31 Mart seçimnleri bir güven oylaması değildir. Elbette 31 Mart'ta milletin verdiği mesajı duymazdan gelecek değiliz. O mesajı aldık, gereğini de yapmaya başladık. Milleitn Cumhur İttifakı'ndan desteğini çektiğini zannedenler fena halde yanılırlar."

"Kanun dışına çıkan kim varsa hesabını verecek"

"Biz hiç seçim olmayacakmış gibi süreye bakmadan, kendimizi seçim tarihleriyle kısıtlamadan çalışan bir kadroyuz. Teşkilatlarımızda rehavete, gönülsüzlüğe asla ve asla tahammülümüz olamaz.

Son dömnemde gündeme gelen her hadiseyi en ince detayına kadar takip ediyouz. Kanunun dışına çıkan kim varsa hukuk zemininde hesabını mutlaka soruyoruz."

"Kongre takvimini yakında ilan edeceğiz"

Kongrelerimizle ilgili takvimi de yakında ilan edeceğiz. AK Parti'nin siyaset tasavvurunda görev ve sorumluluk almak kadar gerektiğinde bu partinin bir eri olarak çalışmak da büyük bir şereftir. Her kongre sürecini kadrolarımız arasındaki bir bayrak yarışı olarak görüyoruz."

"Meclis tatile girmeden yasal düzenlemeleri çıkaracağız"

"Gerek hayat pahalılığı ve fırsatçılık, gerekse öğretmenlerimize yönelik şiddetle mücadelede yasal zeminin güçlendirilmesine ihtiyaç duyuyoruz. AK Parti'nin MHP ile işbirliği içinde bu konuları çok iyi takip etmesini bekliyorum. Meclis tatile girmeden yasal düzenlemeleri çıkarmamız gerekiyor. Sivil anayasa iradesinin günlük siyasetinin geçici tartışmalarına kurban edilmemesi gerektiği kanaatindeyiz. Aceleye getirmeden, çok da uzatmadan somut adımlar atılmasına fayda görüyoruz. Biz yapıcı ve uzlaşmacı tutumumuzu koruyacağız."

Özgür Özel ile görüşme

"Hiçbir zaman kutuplaşmanın tarafı olmadık, olmayacağız. Haksızlık, adaletsizlik karşısında elbette öfkelendik. Temennimiz odur ki önümüzdeki 4 yıl gerilimle değil karşılıklı hoşgörüyle geçsin. İstiyoruz ki muhalefet kırıcı değil, yapıcı olsun. Biz milleitmizin takdir ettiği bu iklimin Türk siyasetinbin normali olmasını ümit ediyoruz. FETÖ'ye diyet borcu ödemek için Yenikapı ruhunu baltalamak isteyenler görüyoruz ki asla boş durmuyor. Kuklayı da kuklacıyı da oyunu kimin yazdığını da çok iyi biliyoruz."

"Fitne odaklarına kesinlikle göz açtırmayacağız"

"Partimizin kapıları ilkeleri bizim ilkelerimizle örtüşen herkese açıktır. Siyasette kin kavramını asla kabul etmeyiz. İhanete varmayan her dostluk bizim için bakidir. Yumuşama iklimini kara kışa çevirmek isteyenler olduğunu biliyoruz. Fitne odaklarına kesinlikle göz açtırmayacağız. Cumhur İttifakı daha da güçlenerek yoluna devam edecek."

"Er ya da geç Filistinliler evlerine dönecektir"

"Bugün 15 Mayıs dünya genelindeki tüm Filistinliler için son derece önemli bir gün. Bugün büyük felaket anlamındaki nekbenin 176. yıldönümü. Her yıl 15 Mayıs'ta bağımsızlıklarına kavuşma umudunu tazeliyorlar. En az onlar kadar umudu muhafaza ediyoruz. Er ya da geç Filsitinliler evlerine döneceklerdir."

"Döktükleri her damla kanın hesabını verecekler"

"Hitler Yahudi sıykırımını yaparken yalnız değildi, Avrupa'daki birçok devlet destekliyordu. Hitler kendini yenilmez zannediyordu, kafasına bir kurşun sıktı, cesedi sığınağında bulundu. Er ya da geç Gazze kasabı Netenyahu'yu da unutmayın aynı akibet bekliyor. Döktükleri her damla kanın hesabını mutlaka verecekler. Katlettikleri 35 bin Filistinlinin ahı bunların peşini bırakmayacak."

"Soykırımcıların hukuka hesap vermesi için enselerinde olacağız"

"Soykırımcıların hukuka hesap vermesi için enselerinde olacağız. Gazze soykırımının hesabını sormadan dünya huzura kavuşamaz. Kimse bizden sözümüzü yumuşatmamızı istemesin. Bunlar bombalarla, açlıkla insan öldürdüler. Hastanaleri vurdular. İnsanları evlerinden çıkarıp güvenli bölgelere yönlendirip sivil katlettiler. Annelere evlatlarının parçalarını toplattılar. Tarihte bunun örneği yok. Hitler bile bu kadar ayni yapmadı, bu kadar cüretkar değildi."

"İnsanlık bu katillerin yakasını bırakmayacak"

"Bundan kaçamazlar ve kaçamayacaklar da. Mahkemeye kübraya çıkmadan önce inşallah dünyada bunun hesabını verecekler. Ululsarası mahkemeyi baskı altına almaya çalışıyorlar. Güya dünyaya meydan okuyorlar. Nesin sen ya... Bedelini ödeyeceksiniz. İnsanlık bu katillerin yakasını bırakmayacak. İnsanlık bıraksa bile biz bu katilllerin, gözü dönmüş cinayet şebekesinin peşini bırakmayacağız."

"Ben HAMAS'ı Kuvayi Milliye'ye benzetince rahatsız olanlar var"

"Hamas'ı destekliyoruz diye bizi eleştiriyorlar. Sizde hiç mi vicdan yok? Bu terörü savunacak kadar ruhunuzu kaybettiniz. Sanmayın ki İsrail Gazze’de duracak. Bu azgın devlet, bu terör devleti, durdurulmazsa vadedilmiş topraklar hezeyanıyla gözünü er ya da geç Anadolu’ya dikecek. İsrail sadece Filistinlilere saldırmıyor bize saldırıyor bize. Hamas, Anadolu'nun ileri hat savunmasını yapıyor. Bunu görmeyecek kadar kör müsünüz? Ben HAMAS'ı kuvayi milliyeye benzetince rahatsız olanlar var? Kuvayi milliyeye de hain, eşkiya demediler mi? Bu millet vatanlarını korumak için mücadele edenlerin yanlarında durmuştur. Hem kendi topraklarının istiklali için savaşan hem de Anadolu’yu savunan Hamas’ın yanında durmaya devam edeceğiz"

"Bundan sonra geri adım atmayacağız"

"Türkiye giderek bir cazibe merkezi haline gelmektedir. Kimin ne yapmak istediğini gayet iyi biliyoruz. Bundan sonra da geri adım atmayacağız. Hak bildiğimiz, inandığımız kutlu yolda azimle yürüyeceğiz. Tayyip Erdoğan olarak tek başıma kalsa da Filistinli, Sudanlı mazlumların hakkını savunmaya devam edeceğim."

"Yargı ve ordu içinde yuvalanmış FETÖ'cü alçaklara meydan okuduk"

Siyonist katillerin ve piyonlarının bizi hedefe koyması, ürkecek, çekinilecek bir şey değil, göğsümüzde gururla taşıyacağımız bir şeref madalyasıdır. Zoru görünce kaçanlardan olmadık. Gün oldu vesayetçilere meydan okuduk, gün oldu emniyet, yargı ve ordu içinde yuvalanmış FETÖ'cü alçaklara meydan okuduk. Vatanın bekasına kim kastederse bundan sonra da karşılarında dimdik durmaya devam edeceğiz. Hükümetimiz, ittifakımız, devletimiz her zamankinden daha güçlüdür, hedeflerine daha çok kilitlenmiştir.

Kimi vicdan fukaraları Filistin’den gelen yaralıları tedavi etmemizden rahatsız olmuş. Bu devletin, yaralının yarasını saracak kudreti ziyadesiyle vardır. . Bunlar bereket kavramını bilmezler. Bunlar ensar kardeşliğinin ne olduğunu bilmezler. Misafir bereketiyle gelir. Sen bir hastaya kucak açarsın Allah da onun mükafatını verir. Bu milleti de devleti de ayakta tutan kaybetmediği şefkatidir.