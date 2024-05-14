Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "değişim" mesajı

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Değerli il başkanlarımız, kadın ve gençlik kollarımızın kıymetli başkanları, değerli belediye başkanlarımız sizleri en kalbi duygularımla hasretle ve muhabbetle selamlıyorum. Yapacağımız istişarelerin hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. İl başkanları toplantımızın sonuncusunu 30 Kasım tarihinde yapmış, 31 Mart seçimleriyle ilgili ön hazırlıklarımızı değerlendirmiştir. Kampanya döneminde il ziyaretlerimiz vesilesiyle sizlerle görüştük. 52 ilimizde halkımızın nabzını tutmanın yanı sıra seçim çalışmalarını bizzat sahada görme fırsatı bulmuştuk.

"Teşkilatlarımızla irtibatımızı en üst seviyede tuttuk"

31 Mart seçim çalışmalarımızı çok yoğun şekilde devam ettirirken teşkilatlarımızla irtibatımızı en üst seviyede tuttuk. 31 Mart seçimleri demokrasi şöleni havasında gerçekleşti. Bölücü örgüt uzantılarının seçmeni baskı altına alma girişimleri dışında ülkemiz genelinde sandığa gölge düşürecek hiçbir olay yaşanmadı. 'Bu son seçim olacak' kehanetinden ekonomiyle ilgili piyasaya sürülen tezvirata kadar pek çok algı operasyonuna maruz kaldık. 85 milyon olarak sandığın gücünü ortaya koyduk. Türkiye'nin demokrasi standardının nereden nereye geldiğini tüm dünyaya bir kez daha gösterdik.