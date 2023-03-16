Cumhurbaşkanı seçiminde propaganda dönemi belirlendi

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan YSK kararına göre, açık alanlarda ilk oylama için 31 Mart-31 Mayıs, seçimin ikinci oylamaya kalması halinde 15 Mayıs-27 Mayıs tarihleri arasında toplantılar düzenlenebilecek.

Kapalı alanlarda ise ilk oylama için 31 Mart-13 Mayıs, seçimin ikinci oylamaya kalması halinde 15 Mayıs-27 Mayıs tarihleri arasında toplantılar yapılabilecek. Adaylıkların kesinleştiği 31 Mart'tan itibaren aynı tarihler arasında seçim büroları açılabilecek.

Belirlenen miting alanlarında propaganda süresi 2 saat olacak. Aynı alanda birbirini takip eden toplantılar arasına 2 saatlik ara bırakılacak.

Cumhurbaşkanı seçiminde basın iletişim araçları ve internette propaganda ilk oylama için 31 Mart-13 Mayıs, seçimin ikinci oylamaya kalması halinde 15 Mayıs-27 Mayıs tarihleri arasında yazılı ve sözlü propaganda yapılabilecek. Vatandaşların e-posta, cep ve sabit telefonlarına propaganda amaçlı görüntülü, sesli veya yazılı mesaj gönderilemeyecek.

Oy verme gününden önceki 10 gün içinde, 4 Mayıs'tan itibaren 13 Mayıs'a kadar, seçimin ikinci oylamaya kalması halinde, birinci seçimin kesin sonuçlarının ilan edileceği 19 Mayıs'tan 27 Mayıs'a kadar kamuoyu araştırmaları, anketler, tahminler ve mini referandum gibi adalar altında vatandaşın oyunu etkileyecek biçimde yayın yapılamayacak.