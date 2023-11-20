Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Gündemde kritik konular var
Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının gündeminde asgari ücret, enflasyonla mücadele, İsrail'in Gazze'ye saldırıları, AYM ile Yargıtay arasındaki polemik gibi konuların olması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.
Saat 15.00'te başlaması beklenen toplantıda, asgari ücretle ilgili pazarlık süreci ile enflasyonla mücadelede son durum ele alınacak.
Toplantının ana gündem maddelerinden birinin İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının olması bekleniyor. Gazze'deki insani durumun iyileştirilmesi ve rehinelerin durumunun yanı sıra İsrail'e dönük baskının artırılabilmesi için yapılabilecekler de toplantıdaki konular arasında yer alacak.
Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay arasındaki kriz kabinenin gündeminde yer alıyor.
Kabinede, Avrupa'dan Eurofighter Typhoon uçağı alımı konusunun da değerlendirilmesi bekleniyor.