Cumnurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi zayıf günlerine döndürmek isteyenlerin çabaları bitmeyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan ayının ilk iftarını Beştepe'da şehit yakını ve aileleriyle yaptı.

Erdoğan burada yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

"Şehit yakınları ve gazilerimizin milletimizin bize emanetidir. BAskerimize, polisimize, jandarmamıza ve diğer kamu personelimize şükran borçluyuz. Tarihçiler bizim için asker millet tespitini yaparlar. Bu vasfımızı hep gösterdik. PKK'dan FETÖ'süne kadar bütün terör örgütlerine karşı verdiğimiz mücadele milli bir şahlanıştı.

Son 21 yılda her alanda hayata geçirdiğimiz reformlarla bu milli şahlanışın alt yapısını güçlendirdik. Savunma sanayine yaptığımız yatırımlarla Türkiye'yi bağımsız bir devlet haline getirdik. Siyasetiyle, ekonomisiyle güçlü bir devlet değilseniz size her türlü zulmü reva görüyorlar.

Son 10 yılda Türkiye'yi yeniden aynı duruma düşürmek için pek çok oyun oynandı. Terör saldırıları ve darbe girişimleri de bunların arasındaydı. Milletimiz birliğine beraberliğine sahip çıkarak tüm oyunları bozdu. Şehitlerimiz, gazilerimiz fedakarlığıyla 85 milyonun istikbaline sahip çıkmasıyla hep yolumuza devam ettik. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla geleceğimize yeni bir ufuk açtığımız bu dönemde elbette hala aşmamız gereken sıkıntılar mevcuttur. Allah'ın izniyle hepsinin üstesinden geliriz."