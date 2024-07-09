Datça Belediyesi, Jeff Bezos'u belediyeye ait halk lokantasına davet etti

Amazon'un kurucusu, CEO'su ve başkanı Jeff Bezos, geçen yıl nişanlandığı Lauren Sanchez ile Datça'da konuk ettiği restoranda 100 bin euro hesap ödedi.

Bunun üzerine Datça Belediyesi, ABD'li milyarder Jeff Bezos'un Marmaris'teki bir restoranda nişanlısı ve yakın dostlarıyla birlikte Akdeniz ve Fransız mutfağı ağırlıklı yemek sunan bir restoranda 3.5 milyon TL hesap ödediği iddiası üzerine sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

"Sevgili Bezos, sizi belediyemize ait halk lokantasına misafir etmek isteriz"

Datça Belediyesi yapılan paylaşımda "Sevgili Bezos, Marmaris'te yediğiniz yemeğin tutarını, sanki Datça'da yemişsiniz gibi yazmışlar. Sizi Belediyemize ait Halk Lokantası'nda misafir etmek ve gerçek Türk Mutfağı'nı tattırmak isteriz. Datça Bademli Damat Tatlımızın tadına doyamayacağınıza eminiz" ifadelerine yer verdi.