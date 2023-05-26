DEAŞ operasyonunda 3 gözaltı

İstanbul, Konya ve Antalya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüttüğü iddiasıyla gözaltına alınan 12 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.

Operasyon

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü gerekçesiyle İstanbul, Konya ve Antalya'da 23 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda 12 zanlı gözaltına alınmıştı.

Kendilerini "Takva" grubu olarak tanımlayan ve görev talimatını Suriye'den alan örgütün sözde Marmara Bölgesi kadısı Bilal Ö, İstanbul eyalet sorumlusu Selman S. ile Azerbaycan sorumlusu A.A'nın da aralarında bulunduğu zanlılar, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine getirilmişti.

Gaziantep

Gaziantep'te DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütünün muhtemel eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, mensuplarının yakalanması için operasyon gerçekleştirdi.

Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan ekipler, geçmişte terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 3 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.