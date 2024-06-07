Dehşet evinde kanlı tartışma: Karısını öldürdü, intihar etti
İzmir'in Buca ilçesinde İbrahim Köçer (51), 3 çocuğunun annesi karısını boğarak öldürdükten sonra yaşamına son verdi.
Olay, dün akşam saatlerinde Yaylacık Mahallesi, Gazi Osman Paşa Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın 2'nci katında meydana geldi. İbrahim Köçer, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı 2'si kız, 1'i erkek 3 çocuğunun annesi 45 yaşındaki eşi Nurtaç Köçer'i boğarak öldürdü. Ardından evinin balkonuna çıkan İbrahim Köçer, yaşamına son verdi.
Gürültüleri duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Daireye gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde çiftin hayatını kaybettiğini belirledi.
Öte yandan, olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemelerinin ardından çiftin cenazeleri İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay esnasında çiftin çocuklarının evde olmadığı öğrenildi.