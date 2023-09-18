Dekan yardımcısı bıçaklı saldırıda yaralandı

Dicle Üniversitesi (DÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yunus Yılmaz, odasında uğradığı bıçaklı saldırıda yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, iki yıl önce fakülteden mezun olduğu öğrenilen eski bir öğrenci, Dekan Yardımcısı Yılmaz'ın odasına girdi. Henüz belirlenemeyen çantasından yemek bıçağını çıkaran kişi, Yılmaz'a saldırdı.

Saldırıda başından yaralanan Yılmaz, DÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Fakültedeki güvenlik personelince yakalanan şüpheli polis ekiplerine teslim edildi.

Yılmaz, hastanedeki müdahalenin ardından taburcu edildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. (AA-İHA)