DEM Parti İmralı heyeti, Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti

DEM Parti İmralı heyetinden Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Bahçeli, heyeti TBMM'deki makam odasının kapısında karşıladı.

Heyet siyasi partilere dördüncü tur ziyaretini gerçekleştirirken Bahçeli’ye Celal Adan ve Feti Yıldız eşlik etti. Yaklaşık 45 dakika süren görüşme basına kapalı yapıldı.

Görüşme sonrası ilk açıklama

Görüşme sonrası konuşan Pervin Buldan yapılan görüşmenin "yapıcı ve olumlu" olduğu, her konunun konuşulduğu ve süreçte komisyon aşamasına geçildiği ifade edildi.

Bahçeli: Ben ahrazım

Buldan'ın açıklamalarının ardından basın Bahçeli’ye açıklama yapıp yapmayacağını sordu. MHP Genel Başkanı da “Ben ahrazım” dedi.

Önceki saatlerde Adalet Bakanı ile görüşüldü

DEM Parti heyeti sabah saatlerinde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile bir araya geldi. Görüşme yaklaşık bir saat sürdü.

Heyette yer alan Pervin Buldan, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, “Bugün heyet olarak önemli görüşmelerimiz var. İlk görüşmemizi Adalet Bakanı Sayın Tunç ile gerçekleştirdik. Sayın Tunç’a bizi kabulü için teşekkür ediyoruz. Önemli bir ziyaret oldu. Süreci de hem hukuki anlamda hem de siyasal anlamda, süreç açısından gidiş yolu konusunda önemli bir görüşme yaptık” ifadelerini kullandı.

"Adalet Bakanlığı'nın bu süreçte rolü çok özel”

Buldan, “Sayın Bakanın da bu süreçte önemli bir rolü olacağını düşünüyoruz. Kendisinin de bu süreçte önemli bir sorumluluğu olduğunu ifade ettik. Kendisi de bu sürecin hukuki, yasal bir zeminde yürümesi için çalışacağını ifade etti” dedi.

Heyette bulunan Mithat Sancar ise açıklamasında, “Adalet Bakanlığı'nın bu süreçte rolü çok özel” değerlendirmesinde bulundu.

"Demirtaş'ın tahliyesi konuşuldu mu?

Görüşmede Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tahliyesinin konuşulup konuşulmadığı sorusuna ise Pervin Buldan, “Her konu konuşuldu” yanıtını verdi.