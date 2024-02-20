DEM Parti İstanbul'da adaylarını veremedi

31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin hazırlanan seçim takvimine göre, siyasi partilerin aday listelerini vermesi için gereken süre bugün saat 17.00 itibarıyla doldu.

Seçim takvimine göre, siyasi partiler belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve il genel meclisi üyelikleri seçimlerine ait aday listelerini teslim etti.

Büyükşehirlerde ise siyasi parti il başkanlıkları, büyükşehir belediye başkan aday listelerini il seçim kurullarına saat 17.00'ye kadar iletti.

'DEM parti adaylarını zamanında vermedi' iddiası

DEM Parti geç başvuruda bulunduğu için İstanbul İl Seçim Kurulu’nun aday listesini kabul etmediği iddia edildi.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan ‘Başvurumuzu yaptık, sorun yok’ ifadelerini kullandı. DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli ise "Aday listesinde kaza oldu, seçim kuruluyla görüşülüyor." açıklaması yaptı.

DEM Parti'den sosyal medya üzerinden açıklama

DEM Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da ise "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için başvurumuzu zamanında yaptık. Yapılan spekülasyonlar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu spekülasyonları gidermenin sorumluluğu İl Seçim Kurulu’ndadır." ifadeleri kullanıldı.