DEM Parti, üçüncü İmralı görüşmesi için başvuru yaptı

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında İmralı sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Üçüncü İmralı görüşmesinin ne zaman olacağına dair bilgi veren Doğan, “DEM Parti İmralı heyeti adaya gidiş hazırlıkları yapıyor. Başvuru bugün itibariyle yapıldı ve en kısa sürede bu haftayı tamamlamadan İmralı Adası'na gitmelerini bekliyoruz” dedi.

Görüşme ne zaman olacak?

Görüşmenin birkaç gün içinde yapılmasını beklediklerini ifade eden Doğan, görüşme sonrası kamuoyuna kapsamlı bir açıklama yapılacağını söyledi.

Doğan, "Bazı konular netlik kazanmamış olsa da mevzu bahis açıklamanın görüntülü bir şekilde olmasını temenni ettiğimizi daha önce de ifade ettik. Görüntülü olmasının pek çok açıdan daha iyi olacağını, zaten bugüne kadar sürdürülen tecridin de kaldırılması gerektiğini defaatle ifade ettik. Toplumsal talebin de bu yönde olduğunu ifade ettik. Yani görünür, duyulur açıklamanın yaratacağı etkinin daha güçlü bir etki olacağı DEM Parti olarak tekrar belirtmiş olalım" diye konuştu.

"Başvurucular arasında Ahmet Türk de var"

Ahmet Türk’ün de heyette yer alacağına ilişkin iddialar sorulan Doğan, şu yanıtı verdi:

"Ahmet Türk ile ilgili bir başvuru yapıldı, henüz başvurulara ilişkin bir dönüş olmadığı için Ahmet Türk de heyette olacak şekilde bir bilgiyi teyit edemiyorum. Ama başvurucular arasında Ahmet Türk de var."