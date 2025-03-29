DEM Parti'den Maltepe mitingi çağrısı: Demokrasiye sahip çıkıyoruz
DEM Parti İstanbul İl Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada CHP’nin Maltepe mitingine çağrı yapıldı.
CHP, görevden alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması protesto 29 Mart Cumartesi günü Maltepe Sahili'nde miting düzenleyecek.
Bakırhan, “Biz CHP'nin eylemci kitlesi değiliz" demişti
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan katıldığı televizyon programında sokak eylemleriyle ilgili görüşlerinin sorulması üzerinde “Biz CHP'nin eylemci kitlesi değiliz. Destekleriz ama bu iş için sokağa çıkmayız” demişti. Bakırhan’ın açıklamasının ardından DEM Parti’nin CHP’nin düzenlediği Maltepe mitingine katılıp katılmayacağı merak konusu olmuştu.
İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri olarak 29 Mart Cumartesi günü saat 12:00'de Maltepe Mitinginde buluşuyoruz.— DEM Parti İstanbul (@dempartistanbul) March 28, 2025
Demokrasiye ve halk iradesine sahip çıkıyoruz! pic.twitter.com/ELQDg8KhIR