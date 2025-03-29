DEM Parti'den Maltepe mitingi çağrısı: Demokrasiye sahip çıkıyoruz

CHP, görevden alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması protesto 29 Mart Cumartesi günü Maltepe Sahili'nde miting düzenleyecek.

Bakırhan, “Biz CHP'nin eylemci kitlesi değiliz" demişti

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan katıldığı televizyon programında sokak eylemleriyle ilgili görüşlerinin sorulması üzerinde “Biz CHP'nin eylemci kitlesi değiliz. Destekleriz ama bu iş için sokağa çıkmayız” demişti. Bakırhan’ın açıklamasının ardından DEM Parti’nin CHP’nin düzenlediği Maltepe mitingine katılıp katılmayacağı merak konusu olmuştu.