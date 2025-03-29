Bakan Göktaş, Türk doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün babası ile telefonda görüştü

Göktaş, Tufts Üniversitesi'nde doktora eğitimi gören ve 25 Mart'ta iftara gitmek için Massachusetts'teki evinden çıktığı sırada Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlileri tarafından gözaltına alınan Rümeysa Öztürk'ün babası Levent Öztürk'ü aradı.

Türkiye, konunun yakından takipçisi

Bakan Göktaş, görüşmede, Rümeysa Öztürk'ün Filistin'deki soykırıma karşı sesini yükselttiği için gözaltına alındığını belirtti.

Öztürk'ün eğitim hakkı ve özgürlüğünün keyfi olarak kısıtlanmasının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Göktaş, Türkiye'nin, konunun yakından takipçisi olduğunu aktardı. Levent Öztürk ise görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.