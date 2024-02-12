  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. DEM Parti'nin Diyarbakır adayları Serra Bucak ve Doğan Hatun gözaltına alındı
Takip Et

DEM Parti'nin Diyarbakır adayları Serra Bucak ve Doğan Hatun gözaltına alındı

DEM Parti'nin Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayları Serra Bucak ve Doğan Hatun gözaltına alındı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
DEM Parti'nin Diyarbakır adayları Serra Bucak ve Doğan Hatun gözaltına alındı
Takip Et

DEM Parti'nin Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayları Serra Bucak ve Doğan Hatun gözaltına alındı.

Doğan Hatun sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Şuan Amed Büyükşehir ve ilçe belediye eş başkanları olarak Koşuyolu köprüsünde gözaltına alınıyoruz" dedi.