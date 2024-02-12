DEM Parti'nin Diyarbakır adayları Serra Bucak ve Doğan Hatun gözaltına alındı
DEM Parti'nin Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayları Serra Bucak ve Doğan Hatun gözaltına alındı.
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DEM Parti'nin Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayları Serra Bucak ve Doğan Hatun gözaltına alındı.
Doğan Hatun sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Şuan Amed Büyükşehir ve ilçe belediye eş başkanları olarak Koşuyolu köprüsünde gözaltına alınıyoruz" dedi.
Şuan Amed Büyükşehir ve ilçe belediye eş başkanları olarak Koşuyolu köprüsünde gözaltına alınıyoruz— Doğan Hatun (@doganhatundbb) February 12, 2024