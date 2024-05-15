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DEM Parti'ye operasyon: Çok sayıda gözaltı kararı

DEM Parti İstanbul İl Örgütü'ne operasyon düzenlendi. Parti, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, onlarca kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Haber Merkezi
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DEM Parti'ye operasyon: Çok sayıda gözaltı kararı
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DEM Parti, İstanbul'da sabah saatlerinde Parti Meclisi, il, ilçe yöneticileri, çalışan ve üyelerinin ev baskınlarıyla gözaltına alındığını duyurdu.

DEM Parti İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İstanbul'da sabah saatlerinde PM, il, ilçe yöneticilerimiz, çalışan ve üyelerimizin de aralarında bulunduğu onlarca arkadaşımız evlerine yapılan polis baskınıyla gözaltına alındı. Siyasi kırım operasyonlarıyla diz çöktürmek isteyen iktidar karşısında mücadeleyi büyütmeye, AKP-MHP iktidarına kaybettirmeye devam edeceğiz!"